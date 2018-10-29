Во Всемирный день борьбы с инсультом не до торжеств. 29 октября многие лишний раз задумались о своем здоровье. Никто не застрахован от недуга, особенно пожилые люди.
«Для жителей Пензенской области проблема инсульта остается на данный момент весьма актуальной, так как смертность от острых нарушений мозгового кровообращения у нас выше среднероссийского показателя. И показатель за 2018 год ненамного, но превышает показатель 2017 года», - сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
В этот день в разных учреждениях города прошли информационно-просветительские акции, а также медицинские обследования для выявления предпосылок возникновения инсульта.
«У вас ожирение первой степени, это является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, у вас давление - верхний предел нормы. Но уже это давно не норма, вот у вас 140 на 90. Вам обязательно нужно пройти школу здоровья», - подчеркнула врач по медицинской профилактике Алевтина Проценко.
Кроме обследования и беседы с врачом, участники акции получили листовки с информацией о первых признаках инсульта и мерах по его профилактике.
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