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Общество | В Пензенской области увеличилась смертность от инсульта

29.10.2018|18:41
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Во Всемирный день борьбы с инсультом не до торжеств. 29 октября многие лишний раз задумались о своем здоровье. Никто не застрахован от недуга, особенно пожилые люди.

«Для жителей Пензенской области проблема инсульта остается на данный момент весьма актуальной, так как смертность от острых нарушений мозгового кровообращения у нас выше среднероссийского показателя. И показатель за 2018 год ненамного, но превышает показатель 2017 года», - сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В этот день в разных учреждениях города прошли информационно-просветительские акции, а также медицинские обследования для выявления предпосылок возникновения инсульта.

«У вас ожирение первой степени, это является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, у вас давление - верхний предел нормы. Но уже это давно не норма, вот у вас 140 на 90. Вам обязательно нужно пройти школу здоровья», - подчеркнула врач по медицинской профилактике Алевтина Проценко.

Кроме обследования и беседы с врачом, участники акции получили листовки с информацией о первых признаках инсульта и мерах по его профилактике.

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Гость|29.10.2018 21:11|

так не удивительно скорая с инсультом не берёт попали в больницу только на второй день, в итоге смерть время упущено первые два часа после инсульта самые важные для сказания помощи в неврологии умерло в тот год за 2 недели 11 человек 55-65 лет и это в порядке вещей в нашей стране росии так что ритуальный бизнес будет процветать.

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