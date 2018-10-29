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Общество | В Пензенской области проанализируют точки продажи алкогольного суррогата

29.10.2018|10:38
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Пензенская область вошла в тройку регионов Приволжского федерального округа с самым высоким показателем смертности от случайных отравлений алкоголем. Об этом шла речь на совещании в правительстве области в понедельник, 29 октября.

Губернатор Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований вместе с районными прокурорами и участковыми уполномоченными полиции усилить работу по выявлению точек продажи нелегального алкоголя.

«Денисов (зампред областного правительства Юрий Денисов. - Прим. ред.), давайте сделаем анализ за три года, где приобретают суррогат. Если его покупают в одном и том же месте и правоохранительная система не реагирует, мы зададим ей вопрос почему», - заявил Иван Белозерцев.

Он также потребовал проанализировать количество актов реагирования участковых на факты незаконной продажи алкоголя.

«Надо заниматься конкретно. Это одни и те же точки. Люди приобретают там алкоголь и травятся, и никому ничего не надо», - констатировал губернатор.

Он предложил Юрию Денисову продумать, как к профессиональному празднику в ноябре поощрить участковых, которые реагируют на распространение суррогата и посещают проблемные семьи.

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