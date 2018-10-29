29.10.2018 | 10:18

В Пензенской области не хватает врачей. Из-за этого у пациентов, которые не могут вовремя попасть к специалистам, возникают проблемы со здоровьем. Решить этот вопрос можно, привлекая молодых врачей, а еще лучше - семейные пары из других регионов, считает губернатор Иван Белозерцев.

На совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 29 октября, он поручил начальнику Департамента государственного имущества Пензенской области Андрею Кудинову предложить программу, по которой регион будет приобретать жилье для приезжих врачей.

«Например, 20 квартир приобретем и будем сдавать в аренду по минимальной цене. 5-7 лет отработали - мы будем иметь право передать им квартиру в собственность», - конкретизировал Иван Белозерцев.

Он дал Андрею Кудинову 10 суток на подготовку предложения.

По словам министра здравоохранения Владимира Стрючкова, в Пензенской области уже имеется практика приобретения квартир для врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой. В частности, она доказала свою эффективность при применении в федеральном кардиологическом центре в Пензе.