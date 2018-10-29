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Общество | В Пензенской области приезжих врачей обеспечат жильем

29.10.2018|10:18
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В Пензенской области не хватает врачей. Из-за этого у пациентов, которые не могут вовремя попасть к специалистам, возникают проблемы со здоровьем. Решить этот вопрос можно, привлекая молодых врачей, а еще лучше - семейные пары из других регионов, считает губернатор Иван Белозерцев.

На совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 29 октября, он поручил начальнику Департамента государственного имущества Пензенской области Андрею Кудинову предложить программу, по которой регион будет приобретать жилье для приезжих врачей.

«Например, 20 квартир приобретем и будем сдавать в аренду по минимальной цене. 5-7 лет отработали - мы будем иметь право передать им квартиру в собственность», - конкретизировал Иван Белозерцев.

Он дал Андрею Кудинову 10 суток на подготовку предложения.

По словам министра здравоохранения Владимира Стрючкова, в Пензенской области уже имеется практика приобретения квартир для врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой. В частности, она доказала свою эффективность при применении в федеральном кардиологическом центре в Пензе.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.10.2018 10:34|

В Пензу едут смертники?

Гость|29.10.2018 10:39|

В заре домишки нормальные.

Гость|29.10.2018 10:52|

А где Пензенские выпускники врачи?

Гость|29.10.2018 10:55|

Врачей не хватает в райцентрах области. Вот пусть едут врачи туда и там получают квартиры. А то все областной центр стремятся,пусть в областях по работают и квартиры передавать в собственность через 10-15 лет,а не 5-7. Где программа сельский врач с подьемными в 2 ляма?! Бабло получили и свалили под разными предлогами.

Гость|29.10.2018 11:03|

Новоселами в Зарю.

Гость|29.10.2018 11:25|

Всех в Зарю!

Имя: Гость
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