29.10.2018 | 18:59

Несовершеннолетний сидел за рулем, но его не наказали, а даже поощрили, поскольку он был участником соревнований, которые прошли на учебном полигоне под присмотром инструктора.

Традиционные состязания «Папа, мама, я - автомобильная семья» состоялись на базе станции юных техников № 1.

«Надо сначала изучить все дорожные знаки и соблюдать их, не гонять особо и следить за пешеходами, вдруг какой-нибудь мальчик выбежит на красный свет», - отметил один из участников соревнований, младший член семейной команды Денис Шмелев.

«Это поможет ребятишкам сориентироваться на дороге в опасных условиях, это сохранит жизнь», - подчеркнула Наталья Шмелева.

«Все вместе будем знать еще лучше правила дорожного движения. Сын еще научится ездить на машине», - поделился Виталий Шмелев.

Самый зрелищным этапом оказалась эстафета.

«Ребенок едет передним ходом, доезжает до отметок, потом мама автомобилем сдает назад по той же дистанции, потом папа эту дистанцию проходит и вперед и назад, но с бутылочкой, в которой стоит вода на капоте, чтобы бутылочка не упала», - рассказал директор станции юных техников № 1 Владимир Григорьев.

Проверка знаний правил дорожного движения коснулась только младшего поколения. Рассчитывать на подсказку взрослых ребята не могли, ориентировались на выученные ранее ПДД.

Лучшие семейные автоэкипажи по итогам соревнований получили грамоты и подарки.