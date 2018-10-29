Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 окт 2018|11:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Общество | Трое жителей Верхнего Ломова подозреваются в кладбищенской краже

29.10.2018|10:29
Печать

На кладбище, расположенном на окраине Верхнего Ломова, было совершено преступление. Злоумышленники украли с могилы ограду, памятник и крест.

Пропажу похоронных атрибутов обнаружила пенсионерка, решившая навестить могилы. Увидев, что на месте упокоения ее родственников побывали вандалы, пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции нашли подозреваемых. Ими оказались местные жители - мужчины 33 и 26 лет и 23-летняя девушка.

«Один из подозреваемых в настоящее время находится в исправительной колонии за кражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|29.10.2018 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Ими оказались местные жители - мужчины 33 и 26 лет и 23-летняя девушка.
Ну как можно было их назвать "мужчины"? Это обыкновенные крысы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 