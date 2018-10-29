29.10.2018 | 10:29

На кладбище, расположенном на окраине Верхнего Ломова, было совершено преступление. Злоумышленники украли с могилы ограду, памятник и крест.

Пропажу похоронных атрибутов обнаружила пенсионерка, решившая навестить могилы. Увидев, что на месте упокоения ее родственников побывали вандалы, пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции нашли подозреваемых. Ими оказались местные жители - мужчины 33 и 26 лет и 23-летняя девушка.

«Один из подозреваемых в настоящее время находится в исправительной колонии за кражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.