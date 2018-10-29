Не всем удавалось справиться с «Золотым микрофоном». В Пензенском государственном университете прошел конкурс молодых ведущих. В нем приняли участие студенты вуза и многопрофильного колледжа ПГУ. Всего в ораторском искусстве соревновались 17 человек.
Участница конкурса Ульяна Полянская с юных лет знает, что такое корпоративы: ее мама работает тамадой на различных мероприятиях, во время которых девушка сидит за диджейским пультом.
«Я поняла, что мне нужно двигаться дальше. И я хочу попробовать себя в новом амплуа, поэтому я решила принять участие в этом конкурсе», - поделилась она.
Пензенские предприятия и организации потеряли в лице Ульяны Полянской дипломированного специалиста в области информационной безопасности.
«Так получилось, что я решила получить техническое образование. Но душа все-таки лежит к творчеству», - добавила Ульяна.
Конкурс «Золотой микрофон» провели в ПГУ в четвертый раз. Его целью является раскрытие и развитие творческого потенциала студентов.
Члены жюри оценивали выразительность речи, артистизм, умение работать с микрофоном и внешний вид конкурсантов.
В итоге лучше всех на сцене показала себя Ульяна Полянская. Девушка будет ведущей мероприятий в родном вузе.
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