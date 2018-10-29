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Общество | Студенты ПГУ посоревновались в конкурсе ведущих «Золотой микрофон»

29.10.2018|17:22
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Не всем удавалось справиться с «Золотым микрофоном». В Пензенском государственном университете прошел конкурс молодых ведущих. В нем приняли участие студенты вуза и многопрофильного колледжа ПГУ. Всего в ораторском искусстве соревновались 17 человек.

Участница конкурса Ульяна Полянская с юных лет знает, что такое корпоративы: ее мама работает тамадой на различных мероприятиях, во время которых девушка сидит за диджейским пультом.

«Я поняла, что мне нужно двигаться дальше. И я хочу попробовать себя в новом амплуа, поэтому я решила принять участие в этом конкурсе», - поделилась она.

Пензенские предприятия и организации потеряли в лице Ульяны Полянской дипломированного специалиста в области информационной безопасности.

«Так получилось, что я решила получить техническое образование. Но душа все-таки лежит к творчеству», - добавила Ульяна.

Конкурс «Золотой микрофон» провели в ПГУ в четвертый раз. Его целью является раскрытие и развитие творческого потенциала студентов.

Члены жюри оценивали выразительность речи, артистизм, умение работать с микрофоном и внешний вид конкурсантов.

В итоге лучше всех на сцене показала себя Ульяна Полянская. Девушка будет ведущей мероприятий в родном вузе.

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Гость|29.10.2018 19:28|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

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