29.10.2018 | 09:31

В понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев начал планерку в правительстве с поздравления присутствующих и всех жителей Пензенской области со столетием ленинского комсомола.

«Это организация, которая занималась трудовым и нравственным воспитанием. Мы стремились сделать жизнь лучше», - отметил он.

Губернатор напомнил, что к столетию ВЛКСМ в Пензе вернули историческое название Комсомольскому парку.

«Нужно вновь сделать его точкой притяжения для жителей Пензы, тем более что рядом расположены два вуза», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Он поручил привлечь к созданию проекта по благоустройству территории парка ПГУАС.

«Я недавно был в этом парке, там нужно навести порядок, чтобы его содержание соответствовало истории и названию», - подытожил глава региона.

Ранее Иван Белозерцев предложил собрать на территории Комсомольского парка арт-объекты советской эпохи.

К 100-летию комсомола в Пензенской области проводится множество мероприятий. Так, в музее И. Н. Ульянова подготовлена выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». Аналогичная экспозиция открылась в Кузнецке.

Об истории комсомольского движения рассказывают живописные, графические и скульптурные произведения, выставленные в Губернаторском доме. Также в регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». А в воскресенье, 28 октября, пензенцы отпраздновали столетие комсомола в Центре культуры и досуга.