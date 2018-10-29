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Общество | Проект благоустройства Комсомольского парка поручено разработать ПГУАС

29.10.2018|09:31
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В понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев начал планерку в правительстве с поздравления присутствующих и всех жителей Пензенской области со столетием ленинского комсомола.

«Это организация, которая занималась трудовым и нравственным воспитанием. Мы стремились сделать жизнь лучше», - отметил он.

Губернатор напомнил, что к столетию ВЛКСМ в Пензе вернули историческое название Комсомольскому парку.

«Нужно вновь сделать его точкой притяжения для жителей Пензы, тем более что рядом расположены два вуза», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Он поручил привлечь к созданию проекта по благоустройству территории парка ПГУАС.

«Я недавно был в этом парке, там нужно навести порядок, чтобы его содержание соответствовало истории и названию», - подытожил глава региона.

Ранее Иван Белозерцев предложил собрать на территории Комсомольского парка арт-объекты советской эпохи.

К 100-летию комсомола в Пензенской области проводится множество мероприятий. Так, в музее И. Н. Ульянова подготовлена выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». Аналогичная экспозиция открылась в Кузнецке.

Об истории комсомольского движения рассказывают живописные, графические и скульптурные произведения, выставленные в Губернаторском доме. Также в регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». А в воскресенье, 28 октября, пензенцы отпраздновали столетие комсомола в Центре культуры и досуга.

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Гость|29.10.2018 10:07|

penzainform.ru писал(a):

Он поручил привлечь к созданию проекта по благоустройству территории парка ПГУАС.
Там эта аккуратнее, а то произойдёт "искажение плоскости и как бы откалывает"...

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