В понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев начал планерку в правительстве с поздравления присутствующих и всех жителей Пензенской области со столетием ленинского комсомола.
«Это организация, которая занималась трудовым и нравственным воспитанием. Мы стремились сделать жизнь лучше», - отметил он.
Губернатор напомнил, что к столетию ВЛКСМ в Пензе вернули историческое название Комсомольскому парку.
«Нужно вновь сделать его точкой притяжения для жителей Пензы, тем более что рядом расположены два вуза», - поставил задачу Иван Белозерцев.
Он поручил привлечь к созданию проекта по благоустройству территории парка ПГУАС.
«Я недавно был в этом парке, там нужно навести порядок, чтобы его содержание соответствовало истории и названию», - подытожил глава региона.
Ранее Иван Белозерцев предложил собрать на территории Комсомольского парка арт-объекты советской эпохи.
К 100-летию комсомола в Пензенской области проводится множество мероприятий. Так, в музее И. Н. Ульянова подготовлена выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». Аналогичная экспозиция открылась в Кузнецке.
Об истории комсомольского движения рассказывают живописные, графические и скульптурные произведения, выставленные в Губернаторском доме. Также в регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». А в воскресенье, 28 октября, пензенцы отпраздновали столетие комсомола в Центре культуры и досуга.
penzainform.ru писал(a):Там эта аккуратнее, а то произойдёт "искажение плоскости и как бы откалывает"...