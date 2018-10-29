29.10.2018 | 13:23

В понедельник, 29 октября, началось голосование за город, в котором в 2019 году пройдет Тотальный диктант. Всего перечень включает 14 населенных пунктов, в числе которых - Пенза.

Помимо города на Суре, в список вошли Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Таллин и Уфа. В 2018 году первой в истории Тотального диктанта его столицей стал Владивосток.

«Что такое столица Тотального диктанта? Центр притяжения внимания, за которым следят все СМИ и соцсети. Именно в этом городе будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой текст продиктует автор», - говорится на сайте проекта.

Голосование будет проходить с 29 октября по 19 ноября. Выразить свою волю может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru. Каждому пользователю разрешено голосовать один раз в 24 часа. Результаты отображаются в режиме реального времени.

20 ноября станет техническим днем для подсчета голосов и объявления состава жюри конкурса «Столица Тотального диктанта - 2019». 21 ноября в 7:00 по московскому времени состоится объявление шорт-листа конкурса. В него войдут пять городов, ставших лидерами онлайн-голосования.

В Тотальном диктанте 2018 года приняли участие 1 231 человек. 85 из них написали проверочную работу на отлично.

2 февраля 2019 года пройдет защита проектов финалистов на конференции Тотального диктанта в Новосибирске. Победитель конкурса определяется общим решением жюри по итогам его совещания. А 13 апреля состоится Тотальный диктант с участием автора в городе-победителе.