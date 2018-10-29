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Общество | Иван Белозерцев призвал чиновников следить за уборкой мусора в области

29.10.2018|18:03
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Если для классиков осень - вдохновительница, то для дворников совсем не поэтическая пора. Тротуары, дворы засыпало листвой. Для того чтобы очистить от нее улицы, одного субботника недостаточно. Работу по уборке территорий необходимо проводить регулярно.

О благоустройстве, чистоте в муниципальных образованиях говорили на оперативном совещании в правительстве области. Губернатор Иван Белозерцев поделился своими впечатлениями от поездки в Пензенский район.

«Населенный пункт Золотаревка, при въезде в лесной массив - ужасы мирной жизни», - заметил глава региона.

Чтобы придорожные посадки не превращались в стихийные свалки, чиновникам на местах необходимо встречаться с населением, выяснять, есть ли у граждан договоры на вывоз твердых бытовых отходов, оборудованы ли специальные площадки для сбора мусора.

«Надо ехать туда, где есть проблема, во дворы, где свалки, в лесные массивы, организовывать работу по уборке», - добавил губернатор.

С 2019 года в стране будут заниматься сбором и утилизацией отходов по новым правилам, следовательно, изменения коснутся и тарифов на эту услугу.

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Гость|29.10.2018 19:30|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

Гость|29.10.2018 19:36|

СССР » Сталин И.В. Речь на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г.

Товарищи! Разрешите мне нарушить общий порядок и сказать вам несколько слов не о достижениях наших, а о наших слабостях и о наших задачах в связи с этими слабостями.

Одним из жесточайших врагов нашего продвижения вперед является бюрократизм. Он живет во всех наших организациях – и в партийных, и в комсомольских, и в профессиональных, и в хозяйственных. Когда говорят о бюрократах, обычно указывают пальцем на старых беспартийных чиновников, изображаемых у нас обычно в карикатурах в виде людей в очках. (Смех.)

Это не вполне правильно, товарищи. Беда в том, что дело не в старых бюрократах. Дело, товарищи, в новых бюрократах, дело в бюрократах, сочувствующих Советской власти, наконец, дело в бюрократах из коммунистов. Коммунист-бюрократ – самый опасный тип бюрократа.

Почему? Потому, что он маскирует свой бюрократизм званием члена партии. А таких коммунистических бюрократов у нас, к сожалению, немало. Возьмите наши партийные организации. Охотников строить и руководить строительством у нас хоть отбавляй,а людей, умеющих строить и руководить, у нас до безобразия мало

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