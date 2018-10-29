29.10.2018 | 18:03

Если для классиков осень - вдохновительница, то для дворников совсем не поэтическая пора. Тротуары, дворы засыпало листвой. Для того чтобы очистить от нее улицы, одного субботника недостаточно. Работу по уборке территорий необходимо проводить регулярно.

О благоустройстве, чистоте в муниципальных образованиях говорили на оперативном совещании в правительстве области. Губернатор Иван Белозерцев поделился своими впечатлениями от поездки в Пензенский район.

«Населенный пункт Золотаревка, при въезде в лесной массив - ужасы мирной жизни», - заметил глава региона.

Чтобы придорожные посадки не превращались в стихийные свалки, чиновникам на местах необходимо встречаться с населением, выяснять, есть ли у граждан договоры на вывоз твердых бытовых отходов, оборудованы ли специальные площадки для сбора мусора.

«Надо ехать туда, где есть проблема, во дворы, где свалки, в лесные массивы, организовывать работу по уборке», - добавил губернатор.

С 2019 года в стране будут заниматься сбором и утилизацией отходов по новым правилам, следовательно, изменения коснутся и тарифов на эту услугу.