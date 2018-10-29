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Общество | Иван Белозерцев послал чиновников фотографировать свалки в лесах

29.10.2018|09:53
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Листва опала, и стало видно: в лесных массивах и на придорожных полосах в Пензе и области много мусорных свалок. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 29 октября.

Он потребовал, чтобы главы муниципальных образований и городская власть объезжали подведомственные территории.

«Из кабинетов вы этого не увидите, нужно объезжать город, причем не те территории, где ведется ремонт. Надо ехать туда, где есть проблема: во дворы, лесные массивы, проводить с населением разъяснительную работу, что так делать нельзя», - заявил Иван Белозерцев.

В минувшую субботу глава региона посетил поселок Золотаревка в Пензенском районе.

«На въезде в лесной массив - ужасы мирной жизни... Глава района уже свое получил. Семенов (зампред областного правительства Дмитрий Семенов. - Прим. ред.), проверьте, в течение двух дней там должно быть убрано», - поручил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что мусор в Золотаревку явно везут не из Пензы. Он поставил задачу выяснить, заключено ли в поселке соглашение на вывоз твердых бытовых отходов.

Завершая тему, губернатор обратился к кураторам районов в правительстве. «Маршрут надо менять, а не сели, до администрации доехали, чайку попили», - потребовал он.

Глава региона обозначил особо острые темы, которые нужно контролировать на местах. Это завершение проекта «Комфортная среда», отопительный сезон, благоустройство и уборка территорий.

«Залезайте в лесные массивы, фотографируйте, у всех есть телефоны. И берите с собой главу района, везите и показывайте», - добавил Иван Белозерцев.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|29.10.2018 10:06|

А сфотографировать площадь Ленина, набережную Суры, цирк, новое здание онкологического центра и т.д. губернатор чиновников не послал? А зря, есть чем полюбоваться

Гость|29.10.2018 10:07|

Зачем просить чиновников опорочить простых неравнодушных граждан все зафиксировать на фото и видео,в миг появится реальная картина происходящего и не только с мусором,но и всем остальным.

Гость|29.10.2018 10:08|

Ну послал так послал.

Гость|29.10.2018 10:10|

penzainform.ru писал(a):

«Маршрут надо менять, а не сели, до администрации доехали, чайку попили», - потребовал он.
вся работа наших слуг

Гость|29.10.2018 10:11|

Вот так российские граждане гадят сами себе. Не американцы, ни украинцы. Сами. Для своих потомков оставляют свое гавно, убивают природу.

Имя: Гость
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