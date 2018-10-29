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Общество | Иван Белозерцев обрушился с критикой на областной минздрав

29.10.2018|14:06
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На оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев выразил крайнее недовольство результатами работы регионального министерства здравоохранения.

Он начал с того, что рассказал о низком значении у Пензенской области такого показателя, как оказание экстренной медицинской специализированной помощи: 139 выездов и 156 консультаций.

«Так, например, у лидера (в ПФО. - Прим. ред.), у Саратовской области, - 2 256 и 2 473. Да, она больше, ну, умножаем на два... В Кировской области - 2 414 выездов и 6 078 консультаций», - отметил Иван Белозерцев.

Министр здравоохранения Владимир Стрючков пояснил, что в этом случае высокий показатель говорит о низкой доступности специализированной медицинской помощи.

«Расскажете своему заму и начинающему главному врачу! Если бы результат Пензенской области за последние 15 лет по смертности был самый низкий в Российской Федерации, я бы вам сказал спасибо! Рассказываете вы хорошо! Вы можете погрузиться в тему сокращения и оптимизации, здесь вы мастер. А я сидел и видел (на заседании Совета ПФО в Чебоксарах. - Прим. ред.), что у Пензенской области большие проблемы по здравоохранению. Да, у вас, министерства на любой вопрос есть исчерпывающий ответ, потому что опытный, вроде все знает», - заявил Иван Белозерцев.

То, что в других регионах ситуация лучше, по мнению губернатора, должно стать для министра поводом для поиска причины в себе, своих заместителях и системе работы.

«Сохранение кадров, повышение уровня их профессиональной подготовки... Рассказываете мне. Результат где? Там дураки, у них результат лучше, а мы молодцы, мы по-другому это понимаем. Только результата нет!» - возмутился Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил о сентябрьском визите в Пензу заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой и выразил мнение, что с тех пор в области не усилилась работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Люди как мухи, извините, мрут от сердечно-сосудистых заболеваний! Где баннеры, где плакаты, как сохранить здоровье, где активная работа в СМИ, разъяснительная работа, где проекты в школах с детьми, которые должны с дедушками, с бабушками работать? Где вопросы диспансеризации, чтобы специалисты эту проблему видели?

У нас два человека в правоохранительной системе ушли из жизни (прокурор Белинского района 21 октября и старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области 26 октября. - Прим. ред.). Один - действительно у него было заболевание сердца, а второй, лет 50, то же самое, раз - сердце. Почему? Когда он последний раз на диспансеризацию ходил? Если ходил, кто его проверял, кто с ним работал?» - задал вопросы Иван Белозерцев.

В этой связи он тут же поинтересовался у руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, все ли в правительстве прошли диспансеризацию.

«Диспансеризация закончена, 100 процентов. Был один нарушитель, но он сегодня с утра доложил, что все уже прошел», - отчиталась Лариса Рябихина.

Завершая тему, глава региона потребовал от минздрава начать активную работу по профилактике с трудящихся на предприятиях и в организациях.

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Гость|29.10.2018 14:36|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев обрушился
И уже давно.

Гость|29.10.2018 14:37|

Что-то подозрительно активен ИБ. Не иначе как срок полномочий подходит к концу...

Гость|29.10.2018 14:39|

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев выразил крайнее недовольство результатами работы регионального министерства здравоохранения.
Когда же губернатор решит проблему стихийной парковки вдоль узкой дороги на Пушкина 56? Исключительная вина в этом Министерства здравоохранения Пензенской области. Они создали новую проблему и не хотят нести за это никакой ответственности.

Гость|29.10.2018 14:39|

penzainform.ru писал(a):

«Диспансеризация закончена, 100 процентов. Был один нарушитель, но он сегодня с утра доложил, что все уже прошел», - отчиталась Лариса Рябихина.
Таких процентов давненько мы не видели. КРУТО.( бурные продолжительные аплодисменты.)

Гость|29.10.2018 14:41|

Какое лечение,когда записаться на приём к врачу можно самое ближайшее через месяц со дня обращения,что в районную больницу,что в областной диагностический центр. Это нормальная ситуация?! А что делать пациенту целый месяц?! Помереть можно легко много раз,хотя при должной помощи можно обойтись курсом лекарств. Городищенский район -это просто ужас.

Гость|29.10.2018 14:42|

Гость писал(a):

Что-то подозрительно активен ИБ. Не иначе как срок полномочий подходит к концу...
Где же активен,одни пустые слова,декларации,а орг.выводы то где?Ни выговоров с занесением ,ни увольнений,ни чего.

Гость|29.10.2018 14:51|

Где обещанное губернатором строительство нового здания онкологического центра. В старом нет никаких условий. Люди мучаются и умирают в общественных палатах на 6 человек, лекарств и технологий нет. Позапрошлый век медицины

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