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Общество | Губернатор потребовал ужесточить борьбу с курением среди школьников

29.10.2018|10:00
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На оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев поднял проблему роста распространения употребления табака в Пензенской области.

По его словам, подростки «еще со школы начинают подсаживаться» на табак. Поэтому следует начать с ужесточения контроля за теми, кто продает сигареты несовершеннолетним без предъявления паспорта.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на тот факт, что подростки курят прямо у центральных входов в различные учреждения и никто на это не обращает внимания.

«За тыльную сторону школы зашел - а там стоят два-три человека и в рукав курят. И никому ничего не надо: ни директору, ни завучу, ни классному руководителю, ни министру. Надо заниматься!» - потребовал губернатор.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.10.2018 10:09|

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван
иван и этим всё сказано

Гость|29.10.2018 10:09|

Дайте закурить Голодяеву .

Гость|29.10.2018 10:10|

penzainform.ru писал(a):

«За тыльную сторону школы зашел - а там стоят два-три человека и в рукав курят.
А точно курят табак? Может быть марихуану?

Имя: Гость
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