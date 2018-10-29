29.10.2018 | 10:00

На оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев поднял проблему роста распространения употребления табака в Пензенской области.

По его словам, подростки «еще со школы начинают подсаживаться» на табак. Поэтому следует начать с ужесточения контроля за теми, кто продает сигареты несовершеннолетним без предъявления паспорта.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на тот факт, что подростки курят прямо у центральных входов в различные учреждения и никто на это не обращает внимания.

«За тыльную сторону школы зашел - а там стоят два-три человека и в рукав курят. И никому ничего не надо: ни директору, ни завучу, ни классному руководителю, ни министру. Надо заниматься!» - потребовал губернатор.