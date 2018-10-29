29.10.2018 | 09:13

Для пензенских больниц закупаются самые дешевые лекарства, а дорогие препараты предусмотрены «только блатным или предпринимателям». Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в областном правительстве в понедельник, 29 октября.

«Неважно, дворник или пенсионер, - все должны быть в равных условиях! Если человеку показано дорогое лекарство, мы обязаны его покупать. А психология врачей, например в онкоцентре, еще 15-летней давности!» - отметил губернатор.

Слова Ивана Белозерцева подтвердила директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова, добавив, что на следующий год в онкологическом диспансере пересмотрели заявку на лекарства.

«Они должны сами это делать, а не тогда, когда губернатор обратил внимание. Как только родственник у кого-то из начальства, не дай Бог, заболеет, - найдут дорогое лекарство, как простой человек - на дешевое подсаживают!» - констатировал губернатор.

Он попросил Елену Аксенову обращать внимание министра здравоохранения на такие моменты, работать во взаимодействии, а также поинтересовался, на что тратятся учреждением сэкономленные на лекарствах деньги, предположив, что они идут на оборудование.

Однако глава ТФОМС отметила, что эти деньги не могут быть направлены на закупку оборудования, зато их можно распределить на заработную плату.

«А-а-а, тогда понятно, почему!..» - возмутился Иван Белозерцев. Глава региона потребовал, чтобы министр здравоохранения Владимир Стрючков разобрался с заказом лекарств для онкодиспансера на 2019 год.