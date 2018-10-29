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Общество | Губернатор потребовал от онкоцентра не экономить на пациентах

29.10.2018|09:13
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Для пензенских больниц закупаются самые дешевые лекарства, а дорогие препараты предусмотрены «только блатным или предпринимателям». Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в областном правительстве в понедельник, 29 октября.

«Неважно, дворник или пенсионер, - все должны быть в равных условиях! Если человеку показано дорогое лекарство, мы обязаны его покупать. А психология врачей, например в онкоцентре, еще 15-летней давности!» - отметил губернатор.

Слова Ивана Белозерцева подтвердила директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова, добавив, что на следующий год в онкологическом диспансере пересмотрели заявку на лекарства.

«Они должны сами это делать, а не тогда, когда губернатор обратил внимание. Как только родственник у кого-то из начальства, не дай Бог, заболеет, - найдут дорогое лекарство, как простой человек - на дешевое подсаживают!» - констатировал губернатор.

Он попросил Елену Аксенову обращать внимание министра здравоохранения на такие моменты, работать во взаимодействии, а также поинтересовался, на что тратятся учреждением сэкономленные на лекарствах деньги, предположив, что они идут на оборудование.

Однако глава ТФОМС отметила, что эти деньги не могут быть направлены на закупку оборудования, зато их можно распределить на заработную плату.

«А-а-а, тогда понятно, почему!..» - возмутился Иван Белозерцев. Глава региона потребовал, чтобы министр здравоохранения Владимир Стрючков разобрался с заказом лекарств для онкодиспансера на 2019 год.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.10.2018 09:43|

penzainform.ru писал(a):

Как только родственник у кого-то из начальства, не дай Бог, заболеет, - найдут дорогое лекарство, как простой человек - на дешевое подсаживают!»

Лечить так до смерти, а иначе на что на курорты ездить, авто покупать. Пока пациент мучается от него поступает доход.

Гость|29.10.2018 09:54|

Все равны только перед Богом!!! Начиная с детского сада,школы,универа и прочего всё зависит от занимаемой должности и толщины кошелька. Последний этап - место погребения. За всё в жизни приходится платить:здоровьем,совестью,принципами...

Гость|29.10.2018 09:55|

Обещали в этом году построить новое здание в онкоцентре. И где оно? Все деньги ушли на премии? Ситуация с перинатальным центром повторяется?

Гость|29.10.2018 09:58|

Стрючкова на нары!

Гость|29.10.2018 09:58|

В онкоцентре даже простых градусников нет. Больные вынуждены закупать на свои кровные. Что уж говорить о лекарствах и оборудовании: все на первобытном уровне

Гость|29.10.2018 10:04|

Почему в каждой больнице не висит список бесплатных лекарств,расходных материалов и услуг предоставляемых медучреждением в рамках ОМС?! Порой с пациента требуют бинты,шприцы,перчатки и даже перекись водорода при перевязке-это бесплатная медицина?!

Гость|29.10.2018 10:12|

Гость писал(a):

это бесплатная медицина?!
бесплатная она только на словах-если была бы бесплатная у нас и чинушки и главврачи как мумии тощие ходили бы

Имя: Гость
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