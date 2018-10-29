29.10.2018 | 12:00

В Спутнике ведется активное строительство сразу нескольких объектов. Возводятся второй дом ЖК «Оригами» (68-е строение), дом на пересечении Светлой и Радужной (52-е строение), а также на перекрестке Светлой и Изумрудной (54-е строение), заложен фундамент детского сада на 120 мест в седьмой очереди. Параллельно рядом с ним строится жилой квартал «Радужные дворы».

На данный момент открыты продажи в 68-м и 52-м строениях. Первое планируется сдать в II квартале 2019 года, второе - в IV квартале 2018 года.

Еще один дом, который строит холдинг, - «Лесная симфония». Он возводится в Заречном и будет сдан в IV квартале 2019 года.

Пока идет строительство, квартиры можно купить по максимально выгодным ценам. Однако, чем ближе срок сдачи, тем дороже квадратный метр.

Повышение стоимости жилья происходит в начале каждого месяца. Очередное изменение цен случится 1 ноября.

Сейчас, например, студия в ЖК «Оригами» площадью 22 кв. м стоит 888 тыс. рублей, однокомнатная квартира площадью 31,2 кв. м продается за 1 млн 242 тыс. рублей. В «Лесной симфонии» можно купить студию площадью 27,22 кв. м за 1 млн 18 тыс., 1-комнатную площадью 34,31 кв. м - за 1 млн 245 тыс. В 52-м строении студия площадью 21,7 кв. м стоит 869 тыс., однокомнатная площадью 38,5 кв. м – 1 млн 452 тыс.

Ставки по ипотеке также повышаются. В сентябре ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 0,25%, и теперь она составляет 7,5%.

Больше того, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прогнозирует к первому полугодию 2019 года рост инфляции с 3,1% до 5,5%. Возможно, это заставит ЦБ продолжить повышение ключевой ставки, чтобы и дальше «сохранять положительные реальные процентные ставки по депозитам».

Для рядового потребителя это означает неизбежный рост ипотечных ставок. Так, Сбербанк, «Абсолют банк» и «Райффайзенбанк» уже подняли ставки. Глава ВТБ Андрей Костин также заявил об их возможном повышении.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты рекомендуют всем, кто планирует приобретать недвижимость в ипотеку, как можно скорее выходить на сделку, чтобы воспользоваться действующими на сегодняшний день условиями.

Узнать больше о строящихся и сданных домах холдинга и подробностях продажи квартир можно в офисах продаж на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20. Проектные декларации на termodom-pnz.ru.