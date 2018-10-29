29.10.2018 | 16:38

«Снежные королевы» - такой образ выбрали для себя участницы коллектива DeviTribe для кастинга на новогоднее шоу 11 канала. Они представляют необычное хореографическое направление, смесь индийских и восточных танцев. Новогодний вечер на 11-м - прекрасная возможность заявить о себе.

«Естественно, мы хотим, чтобы нас видели, это во-первых. И во-вторых, наверно, самая главная цель - мы хотим порадовать зрителей. Мы хотим вынести наш уникальный стиль, показать людям нашего города, что он есть, и погрузить их в это волшебство», - поделилась участница коллектива DeviTribe Анна Машарова.

Организаторы кастинга не ожидали такого наплыва желающих стать участниками новогоднего огонька на 11-м. Уже подано более 60 заявок, и они продолжают поступать.

«Все артисты очень интересные, потому что у нас нет привязки к какому-то определенному жанру. Здесь и танец, и вокал, и акробатика», - отметила режиссер Марина Громилина.

Нет никаких ограничений и по возрасту, ведь Новый год - семейный праздник.

Перед жюри стоит непростая задача - отобрать тех, кто будет радовать в новогоднюю ночь телезрителей. А они затем определят наиболее понравившихся артистов: после праздничного концерта стартует голосование в Интернете.

«Кто-то вот так посмотрит и подумает: «А я же пою!» И в следующем году придет петь или танцевать», - предположила тренер по спортивной акробатике Анастасия Волкова.