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Общество | 11 канал проводит кастинг на новогоднее шоу

29.10.2018|16:38
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«Снежные королевы» - такой образ выбрали для себя участницы коллектива DeviTribe для кастинга на новогоднее шоу 11 канала. Они представляют необычное хореографическое направление, смесь индийских и восточных танцев. Новогодний вечер на 11-м - прекрасная возможность заявить о себе.

«Естественно, мы хотим, чтобы нас видели, это во-первых. И во-вторых, наверно, самая главная цель - мы хотим порадовать зрителей. Мы хотим вынести наш уникальный стиль, показать людям нашего города, что он есть, и погрузить их в это волшебство», - поделилась участница коллектива DeviTribe Анна Машарова.

Организаторы кастинга не ожидали такого наплыва желающих стать участниками новогоднего огонька на 11-м. Уже подано более 60 заявок, и они продолжают поступать.

«Все артисты очень интересные, потому что у нас нет привязки к какому-то определенному жанру. Здесь и танец, и вокал, и акробатика», - отметила режиссер Марина Громилина.

Нет никаких ограничений и по возрасту, ведь Новый год - семейный праздник.

Перед жюри стоит непростая задача - отобрать тех, кто будет радовать в новогоднюю ночь телезрителей. А они затем определят наиболее понравившихся артистов: после праздничного концерта стартует голосование в Интернете.

«Кто-то вот так посмотрит и подумает: «А я же пою!» И в следующем году придет петь или танцевать», - предположила тренер по спортивной акробатике Анастасия Волкова.

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Гость|29.10.2018 18:59|

Страшна, вырубайте!

Гость|29.10.2018 19:00|

Не, ну правда страшно

Гость|29.10.2018 19:26|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

Гость|29.10.2018 19:28|

Хорошо что я не смотрю телевизор и сплю на новый год уже 6 лет

Имя: Гость
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