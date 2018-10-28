28.10.2018 | 11:02

В Шемышейском районе Пензенской области суд рассмотрел административное дело 35-летнего сельчанина, избившего бывшую сожительницу. Мужчина несколько раз ударил ее по голове, не причинив вреда здоровью.

Признавать вину подсудимый отказался и рассказал свою версию произошедшего. Он, как и его бывшая, был в гостях у знакомого, где вся компания распивала спиртное. Женщина якобы ненадолго отлучилась на улицу, а когда вернулась, на ее лице была кровь. Потом пришли сотрудники полиции и обвинили его в избиении.

Однако пострадавшая заявила в суде, что бывший сожитель несколько раз ударил ее за отказ вступать в интимную связь.

«К показаниям правонарушителя о том, что насилия в отношении потерпевшей он не применял, суд отнесся критически, поскольку они даны с целью показать себя в более выгодном, приглядном свете и избежать ответственности за совершенное правонарушение, опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ.