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Общество | Житель Шемышейского района напал на женщину из-за отказа в интиме

28.10.2018|11:02
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В Шемышейском районе Пензенской области суд рассмотрел административное дело 35-летнего сельчанина, избившего бывшую сожительницу. Мужчина несколько раз ударил ее по голове, не причинив вреда здоровью.

Признавать вину подсудимый отказался и рассказал свою версию произошедшего. Он, как и его бывшая, был в гостях у знакомого, где вся компания распивала спиртное. Женщина якобы ненадолго отлучилась на улицу, а когда вернулась, на ее лице была кровь. Потом пришли сотрудники полиции и обвинили его в избиении.

Однако пострадавшая заявила в суде, что бывший сожитель несколько раз ударил ее за отказ вступать в интимную связь.

«К показаниям правонарушителя о том, что насилия в отношении потерпевшей он не применял, суд отнесся критически, поскольку они даны с целью показать себя в более выгодном, приглядном свете и избежать ответственности за совершенное правонарушение, опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ.

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Гость|28.10.2018 11:16|

Женщины!Не отказывайте мужикам!Расслабьтесь и получайте удовольствие!!!

Имя: Гость
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