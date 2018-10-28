28.10.2018 | 14:41

На фоне шаров и красных маков, с которыми в советские годы ходили на демонстрации, они сделали фото на память. Ровно сто лет назад, 29 октября 1918-го, появился Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.

Хотя организации уже нет, бывшими комсомольцами людей, собравшихся в канун юбилейной даты в Центре культуры и досуга, назвать нельзя. Душой они все те же молодые энтузиасты, которые поднимали народное хозяйство, строили дороги и города. На черно-белых снимках, которые сохранились у жительницы Пензы Ады Бутузовой, ее родители на Дальнем Востоке.

«По комсомольской путевке, будучи молодыми, добровольно в 1934 году по призыву Хетагуровой поехали строить город Комсомольск-на-Амуре. Они приехали на необжитое место, жили первое время в бараках, в палатках», - рассказала Ада Бутузова.

Ни в партере, ни на балконе не было свободных мест. В зале аплодисментами встречали речевки прошлых лет. На торжественной церемонии вручили грамоты людям, возглавлявшим молодежные организации в разные годы.

«Комсомол - это символ добра, любви, созидания и дружбы. Самое главное - дружбы. Наверное, дружбой всегда сильна была организация под названием ВЛКСМ», - высказал свое мнение и. о. главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Подарком для собравшихся стали выступления местных творческих коллективов.

«Было очень интересно готовить этот концерт, потому что это наша история, история нашей страны. Все творческие коллективы очень ответственно отнеслись. Мы сегодня увидим много номеров, которые прозвучат впервые», - пообещал режиссер концерта Валерий Ануфриев.