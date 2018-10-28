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Общество | В Пензе 6 команд встретились в финале конкурса интеллектуальных семей

28.10.2018|12:15
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В 19-й школе прошел финал областного конкурса «Мама, папа, я - интеллектуальная семья». За звание самой образованной ячейки общества боролись шесть команд из Пензы и районов области. Все они победители муниципальных этапов состязаний.

«Конкурсы творческие. Это решение изобретательских задач, это совместная проектная деятельность и, конечно же, это вопросы, чтобы определить, насколько семья читающая, насколько широкий интеллект и возможности восприятия мира. Это очень здорово!» - порадовался министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Слабых соперников не было, все участники конкурса готовились к решающему сражению основательно.

«Дома репетировали, учили. Собирали домик все вместе. Это даже семью объединяет как-то - проводить время вместе сейчас получается очень редко. Конкурс заставляет это делать», - объяснили члены семьи Дорофейчук.

Семья Дорофейчук, можно сказать, попала с корабля на бал. Они только недавно перебрались в Пензу из Мурманска.

Аналогов подобных состязаний в России пока нет. Для Пензенского региона это тоже первый опыт. Главная цель мероприятия - привлечь внимание родителей к интересам своих детей.

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