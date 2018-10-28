28.10.2018 | 13:41

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области отчитались о результатах проверок организации питания в детских и подростковых организациях в новом учебном году.

«В настоящий момент в области охвачено горячим питанием 100% воспитанников детских садов, 96% школьников и 76% учащихся средних учебных заведений. Охват остался на уровне прошлого года», - уточнили в пресс-службе управления.

Меньше чем за два месяца сотрудники Роспотребнадзора проверили 12 детских садов, 26 школ, осуществляющих питание детей самостоятельно, и 1 организатора питания в школах, а также 9 поставщиков продуктов в образовательные учреждения всех типов.

Были отобраны более 140 проб готовых блюд, их оценили на предмет соответствия микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Отклонений проверяющие не выявили.

Также не было зафиксировано уменьшения объема порций, необоснованной замены блюд, сокращения ассортимента продуктов и готовых блюд, поставки продуктов ненадлежащего качества.

«В части организации питания устанавливались нарушения действующего законодательства, выразившиеся в несоблюдении требований к содержанию и укомплектованности пищеблоков, к правилам обработки продуктов и ведению документации по питанию, невыполнении в должном объеме требований санитарно-противоэпидемического режима. За выявленные нарушения составлено 28 протоколов, наложено 28 штрафов на 134 000 рублей. Выданы предписания об устранении нарушений», - добавили в Роспотребнадзоре.

В январе пензенских родителей ждет повышение цен на питание в школах. «Мы планировали с 1 сентября повысить стоимость питания в школах (как в детских садах. - Прим. ред.), соответствующие расчеты были сделаны, но не нашлось денег в текущем бюджете на льготные категории учащихся, чтобы их поддержать. Поэтому для школ мы вынуждены перенести повышение стоимости до норм на январь», - пояснил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

17 октября активные в соцсетях горожане подняли тему качества питания в школьных столовых Пензы. Поводом стали фотографии картофельного пюре из 13-й гимназии, размещенные учениками в сети «ВКонтакте». На снимках дети демонстрируют перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

Ученики других школ стали писать, как обстоят дела с питанием у них. «В 7 школе то же самое!!!», «В 73 лицее на завтрак каша манная с сосиской, кто салаты не ел - их же ставят следующим классам. Сумасшествие!!!», «Тараканы ползут по столу в 74», - заявили горожане.

«Школьные обеды на фиг не нужны в таком виде, как они сегодня существуют... Этот корм свиньи есть не будут...», «Это еще нормально, что картошка. А вот проверочку б неожиданную в любую школу. Котлеты из тухлого мяса, рис непонятного качества и выпечка размером с ложку, а цена как за батон», - добавили комментаторы.

Однако бывшая работница столовой гимназии № 13 рассказала, что продукты там только свежие, а блюда - вкусные: за этим тщательно следит директор.