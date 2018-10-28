28.10.2018 | 10:20

В воскресенье, 28 октября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил всех работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«В автотранспортных предприятиях Пензы работают профессионалы своего дела, мастера с большой буквы. Вам часто приходится работать в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Вы трудитесь и в будни, и в праздники, и днем, и ночью. Без вашей работы немыслимо не только стабильное функционирование всех предприятий страны, но и повседневная жизнь людей.

Ваш труд заслуживает уважения и слов благодарности, и я говорю спасибо вам за высокопрофессиональную и добросовестную работу, усердие и преданность профессии. Уверен, что приумножая славные традиции, транспортные предприятия Пензы будут и впредь успешно решать стоящие перед ними задачи, внося большой вклад в развитие экономики региона.

Особую благодарность и низкий поклон хочу выразить ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь развитию автотранспортного комплекса, вложив силы и энергию в воспитание новой плеяды профессиональных автомобилистов.

Искренне и сердечно желаю водителям, ремонтным рабочим, диспетчерам, инженерам, кондукторам, руководителям автотранспортных предприятий - всем тем, кто несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, за сохранность доставляемых грузов, ровных дорог, безаварийной езды, зеленого света, надежной техники, крепкого здоровья, везения и удачи», - говорится в тексте поздравления.