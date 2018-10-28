28.10.2018 | 11:29

23-летний житель Пензы попал в поле зрения правоохранительных органов, после того как решил заработать на изготовлении печатной продукции.

Дело в том, что, проведя мониторинг социальных сетей и мессенджеров, молодой человек пришел к выводу: стоит заняться производством стикеров с названиями магазинов, где торговали наркотиками.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, пензенец успел изготовить более 6 000 стикеров. Его основными заказчиками были жители Москвы.

Сейчас полицейские проводят административное расследование, по результатам которого примут соответствующее решение.

За рекламу и пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ. Нарушителю закона грозит штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. Для должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц размеры штрафов заметно больше.