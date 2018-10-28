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Общество | 23-летний пензенец попался на пропаганде наркотиков

28.10.2018|11:29
Печать

23-летний житель Пензы попал в поле зрения правоохранительных органов, после того как решил заработать на изготовлении печатной продукции.

Дело в том, что, проведя мониторинг социальных сетей и мессенджеров, молодой человек пришел к выводу: стоит заняться производством стикеров с названиями магазинов, где торговали наркотиками.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, пензенец успел изготовить более 6 000 стикеров. Его основными заказчиками были жители Москвы.

Сейчас полицейские проводят административное расследование, по результатам которого примут соответствующее решение.

За рекламу и пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ. Нарушителю закона грозит штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. Для должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц размеры штрафов заметно больше.

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Гость|28.10.2018 12:27|

ОЙ КАК МНОГО ДАДУТ!!!!!!! ПРИНТЕР В "ОПУ ЗАТОЛКАТЬ НУЖНО И ЛЕТ НА 25 ПОСАДИТЬ

Имя: Гость
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