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Общество | Жителю Пензы пришлось выплатить долги, чтобы продать дом

27.10.2018|10:42
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В Пензе судебные приставы добились выплаты местным жителем долгов на сумму более 352 тысяч рублей по 11 исполнительным производствам.

Мужчина был должен кредитной организации, физическому лицу, также он не погашал административные штрафы, скрываясь от сотрудников Управления ФССП РФ по Пензенской области.

Чтобы помочь горожанину расстаться с грузом обязательств, пристав среди прочих мер наложил запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего тому имущества - жилого дома.

«В скором времени должнику понадобилось продать дом, но, чтобы совершить продажу, ему пришлось оплатить всю задолженность», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

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