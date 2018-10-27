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Общество | В Железнодорожном районе сотрудники МЧС провели рейд

27.10.2018|15:23
Печать

К жителям частного сектора в Железнодорожном районе нагрянули сотрудники МЧС. Они рассказали гражданам о правилах безопасного использования отопительных приборов.

Особое внимание члены комиссии уделили техническому состоянию печей.

Забитый дымоход также может стать причиной большой беды. Поэтому жителям частных домов необходимо два раза в год прочищать трубы самостоятельно или вызывать специалистов.

Сотрудники МЧС отмечают, что одна из наиболее распространенных причин возникновения огня - старая электропроводка. Об этом (и не только) говорится в специальных памятках, которые пожарные вручили пензенцам.

«Благодаря таким профилактическим рейдам снижается рост пожаров, люди ознакомлены о том, что делать можно, что нельзя, что делать категорически запрещено», - пояснил старший инспектор отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по области Владимир Букреев.

Представители отдела надзорной деятельности осмотрели и придомовые территории. Особых нареканий их состояние у членов комиссии не вызвало.

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