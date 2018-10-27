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Общество | В Пензенской области родители нарушают права детей при покупке жилья

27.10.2018|11:52
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В Пензенском районе родителей в судебном порядке понуждают оформить жилье, приобретенное с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность с детьми.

Факты нарушений прав несовершеннолетних выявляются во время прокурорских проверок. Так, за девять месяцев 2018 года в интересах детей в суд было направлено 33 соответствующих исковых заявления.

«В настоящее время 17 исков судом рассмотрены, из них 15 удовлетворены, по двум заявлениям производство по делу прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиками требований в период рассмотрения дела», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В январе в Пензенской области мошенница едва не обналичила сертификат на материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, представив в пенсионный фонд подложные документы.

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Гость|27.10.2018 12:39|

Это правильно, здесь надо мамашек к ногтю

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