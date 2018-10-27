Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|16:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  74.67  |  $  65.63
 

Общество | В Пензе и районах области выпал первый снег

27.10.2018|14:08
Печать

В субботу, 27 октября, в Пензе и некоторых районах области выпал первый снег, и местные автомобилисты начали спорить, пришло уже время менять резину или еще рано.

Многие из них считают, что переобувать транспорт все же пора, кто-то это уже сделал. В любом случае, межсезонье - не самое лучшее время для летней резины.

Снег, радовавший пензенцев в первой половине дня в центре Пензы, на Западной и Южной полянах, в Терновке и других микрорайонах, мгновенно превратился в лужи.

Однако настроение горожан долгое время оставалось приподнятым, ведь осадки свидетельствуют о приближении Нового года. Люди делились соответствующими фото и видео в социальных сетях.

Синоптики предупреждают, что на следующей неделе от природы стоит ждать сюрприза в виде солнечных дней и легкого ночного мороза.

В 2018-м октябрьская погода была характерна скорее для сентября, хотя рекордов она не ставила - есть данные о годах, когда в это же время в регионе было еще жарче.

«Уникальным, с максимальной температурой, был октябрь 1993 года. Тогда температура в это время в середине октября и почти до конца удерживалась от +25 °С до +18 °С в конце месяца», - сообщила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

В 1976 и 1977 годах прошлого века октябрь, наоборот, устрашал пензенцев - в середине месяца было -18 °С.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте ГУ МЧС России по области, в воскресенье, 28 октября, ожидается облачная погода.

Ночью местами вероятны осадки, слабый туман. Днем по всей территории пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер ночью будет южным, днем западным, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура воздуха - ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С.

Источник — срезка с видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|27.10.2018 15:32|

Хоть что-то чистое в этой мразной стране.

Гость|27.10.2018 15:37|

penzainform.ru писал(a):

«Уникальным, с максимальной температурой, был октябрь 1993 года. Тогда температура в это время в середине октября и почти до конца удерживалась от +25 °С до +18 °С в конце месяца»
Ложь. 10 октября 93-го у меня умер дед. Было холодно и слякотно. На похоронах 12 октября лежал снег и лед, скользко было - гололед. 10 ноября 93-го года родился сын, температура с 8-го числа была -25. Весной 94-го снег начал таять только в середине апреля. Очень долгая и холодная была зима.

Гость|27.10.2018 15:38|

Ездили сегодня за грибами ." ведра маслят и 4 ведра опят.Почти полведра вешенки.

Гость|27.10.2018 15:57|

Грибоедам завидую,так как сам не ем,врачи запрещают. Говорят,тяжёлая пища.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 