27.10.2018 | 14:08

В субботу, 27 октября, в Пензе и некоторых районах области выпал первый снег, и местные автомобилисты начали спорить, пришло уже время менять резину или еще рано.

Многие из них считают, что переобувать транспорт все же пора, кто-то это уже сделал. В любом случае, межсезонье - не самое лучшее время для летней резины.

Снег, радовавший пензенцев в первой половине дня в центре Пензы, на Западной и Южной полянах, в Терновке и других микрорайонах, мгновенно превратился в лужи.

Однако настроение горожан долгое время оставалось приподнятым, ведь осадки свидетельствуют о приближении Нового года. Люди делились соответствующими фото и видео в социальных сетях.

Синоптики предупреждают, что на следующей неделе от природы стоит ждать сюрприза в виде солнечных дней и легкого ночного мороза.

В 2018-м октябрьская погода была характерна скорее для сентября, хотя рекордов она не ставила - есть данные о годах, когда в это же время в регионе было еще жарче.

«Уникальным, с максимальной температурой, был октябрь 1993 года. Тогда температура в это время в середине октября и почти до конца удерживалась от +25 °С до +18 °С в конце месяца», - сообщила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

В 1976 и 1977 годах прошлого века октябрь, наоборот, устрашал пензенцев - в середине месяца было -18 °С.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте ГУ МЧС России по области, в воскресенье, 28 октября, ожидается облачная погода.

Ночью местами вероятны осадки, слабый туман. Днем по всей территории пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер ночью будет южным, днем западным, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура воздуха - ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С.