27.10.2018 | 15:06

Научно-технический форум «Квантор» собрал в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства самых талантливых школьников и студентов.

Более 160 участников двухдневного мероприятия посетили тематические лекции, мастер-классы, готовили командные проекты, организовали выставку инновационных работ, созданных руками молодых людей.

«Радиоуправляемая пилотажная модель для полетов в закрытых помещениях предназначена для тренировки пилотов, которые учатся управлять беспилотными аппаратами. Эту модель создал я, разработал, и вот она сейчас здесь», - рассказал участник форума «Квантор» Николай Манцуров.

Одна из главных целей форума «Квантор» - обмен опытом в области науки и техники.

«Мы увидели очень высокую мотивацию ребят в сфере науки и техники. У нас сегодня представлено очень много школ с интересными проектами, можно сегодня на научно-технической выставке увидеть, что проекты разносторонние, ребята с горящими глазами рассказывают о содержании своих проектов», - отметила начальник отдела по работе со студентами и связям с общественностью ПГУАС Елена Макеева.

В рамках форума провели и конкурс научно-технических работ.