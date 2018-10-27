27.10.2018 | 17:38

Погода наконец-то решила порадовать пензенцев первым снегом. И хотя он был весьма непродолжительным по времени и растаял, даже не успев покрыть землю, люди оценили такой подарок природы.

«Уже хочется скорее новогоднего настроения, снега, чтобы все было белое, не было грязи», - рассказала девушка.

«Из окна видели. Золотая осень уже закончилась, поэтому хочется снега, чтобы грязь видно не было», - отметила жительница города.

«Мы как раз пришли внучку нянчить, и там такой снегопад, мы даже думали: идти, не идти гулять с ней. Зима начинается», - сообщила женщина.

«Обрадовались конечно, только быстро ушел куда-то», - добавила прохожая.

«Вообще, как правило, первый снег у нас выпадает даже в начале октября чаще всего, иногда даже в конце сентября. Самая ранняя дата первого снега была зарегистрирована 17 сентября, поэтому в выпадающем в последние пятидневки октября снеге нет ничего удивительного. Теперь он будет идти чаще», - предупредила главный синоптик Пензенской области Валентина Неворотова.

Природа перестраивается на новый режим. А вот ждать настоящую зиму на 40-й день после первого снега, как гласит народная примета, не стоит. Считать нужно с того момента, когда он хоть немного, но закроет землю, говорят специалисты.