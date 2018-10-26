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Общество | В точках продажи шаурмы в Пензе нашли кишечную палочку и стафилококк

26.10.2018|09:38
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Региональное управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 11 объектах общественного питания области, где изготавливают и реализуют шаурму. Проверки с лабораторным исследованием сырья и готовой продукции проводились по жалобам покупателей.

«Во всех предприятиях не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность; изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей; нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции (при отсутствии маркировки); не соблюдается товарное соседство; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению», - сообщили в управлении.

Кроме того, в точках продажи шаурмы не было условий для обработки и мытья мяса и овощей. Никто не контролировал, как именно работники готовят блюдо и соблюдают ли они при этом правила личной гигиены. В помещениях не проводили дератизацию и дезинсекцию (комплексные меры по уничтожению грызунов и насекомых).

В Пензе восемь образцов шаурмы исследовали на соответствие требованиям о безопасности пищевой продукции. Два из них не прошли проверку по микробиологическим показателям (по наличию бактерий группы кишечной палочки и стафилококка).

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 13 протоколов об административном правонарушении. Вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 103 тысячи рублей, деятельность трех предприятий приостановлена решениями суда на 80 и 90 суток», - добавили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|26.10.2018 10:00|

В каких??? Почему не в шаурмячных?

Гость|26.10.2018 10:02|

ЗАКРОЙТЕ!!! ЗАКРОЙТЕ ЭТИ РАССАДНИКИ ОТРАВЛЕНИЙ.

Гость|26.10.2018 10:23|

Где Зиновьев со своими "чистыми" ларьками? Он давно предупреждал про инфекции!!! Теперь его время. Юрий Александрович Ваш выход

Гость|26.10.2018 10:27|

Травят людей ! Для показухи закрывают, потом тихо открывают ещё больше.

Гость|26.10.2018 10:31|

Если столько нарушений почему не закрыли а только оштрафовали? А они в это время продолжают торговать в антисанитарных условиях и травить людей.

Гость|26.10.2018 10:33|

Во времена СССР торговали пирожками и полуфабрикатами. Централизованно готовилось и развозилось по торговым точкам. Приготовление пищи было под контролем и можно возродить забытое-старое.

Гость|26.10.2018 10:39|

Где наши пельменные?

Гость|26.10.2018 10:43|

говно нашли?

Гость|26.10.2018 10:48|

Гость писал(a):

Где наши пельменные?
Лизни мой вареник, милый

Гость|26.10.2018 10:49|

А "тож россиян" и гастарбайтеров там не нашли?

Имя: Гость
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