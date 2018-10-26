26.10.2018 | 09:38

Региональное управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 11 объектах общественного питания области, где изготавливают и реализуют шаурму. Проверки с лабораторным исследованием сырья и готовой продукции проводились по жалобам покупателей.

«Во всех предприятиях не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность; изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей; нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции (при отсутствии маркировки); не соблюдается товарное соседство; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению», - сообщили в управлении.

Кроме того, в точках продажи шаурмы не было условий для обработки и мытья мяса и овощей. Никто не контролировал, как именно работники готовят блюдо и соблюдают ли они при этом правила личной гигиены. В помещениях не проводили дератизацию и дезинсекцию (комплексные меры по уничтожению грызунов и насекомых).

В Пензе восемь образцов шаурмы исследовали на соответствие требованиям о безопасности пищевой продукции. Два из них не прошли проверку по микробиологическим показателям (по наличию бактерий группы кишечной палочки и стафилококка).

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 13 протоколов об административном правонарушении. Вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 103 тысячи рублей, деятельность трех предприятий приостановлена решениями суда на 80 и 90 суток», - добавили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.