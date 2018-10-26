26.10.2018 | 15:23

Больше десятка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили помощь благодаря неравнодушным жителям Спутника, безвозмездно передавшим личные предметы гардероба и быта в специальный пункт приема и выдачи вещей.

Пункт расположен в здании общежития Города Спутника на улице Светлой, 3. Он открылся в сентябре 2018 года по поручению руководителя холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, посчитавшего необходимым не оставлять без должного внимания жителей микрорайона, которые переживают сложный период.

«Нам приносят и детские игрушки, и обувь. Чаще всего, конечно, одежду. Мы рады, что люди понимают, что это благородная миссия, ведь оказаться в сложной жизненной ситуации может кто угодно и в любой момент», — рассказала выполняющая функции приемщика вещей Елена Куплюшова.

За первый месяц работы пункта сюда обратились свыше полусотни человек. Около сорока из них передали для нуждающихся мужскую, женскую и детскую одежду, игрушки, сумки и даже бижутерию. Приносят сюда и продукты питания, но только нескоропортящиеся, например консервы.

«Мы попросили нашу школу и детские сады предоставить нам списки нуждающихся в помощи семей, мы ориентируемся на них. Впрочем, рассчитывать на помощь могут и другие жители Спутника, кто чувствует в этом необходимость», - объяснил заведующий общежитием Сергей Фалалеев.

В данный момент продолжается формирование общественной комиссии, которая также будет следить за приемом и передачей вещей. Принять участие в благородном деле может каждый желающий.

Пункт приема и передачи вещей для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, открыт с 8:00 до 19:00 пять дней в неделю - со среды по воскресенье.

Город Спутник - город добрых дел и правильных поступков. Тысячи людей, переехавших туда жить, в этом уже убедились.