26.10.2018 | 16:41

Без дополнительных затрат площадь Ленина доделать площадь не получится. О денежных средствах, необходимых на различные виды работ, депутатам городской думы доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«На 2019 год мы вносим изменения: увеличиваем по объекту «Площадь Ленина» стоимость реконструкции на сумму 7 858 000 рублей для выполнения дополнительных работ, необходимость которых назрела в ходе ремонта», - сообщила чиновница.

«Разве не в текущем году запланировано завершение всех работ, которые необходимы для того, чтобы привести площадь Ленина в надлежащий вид? Почему на 2019 год перераспределяются некоторые средства?» - поинтересовался глава города Пензы Николай Тактаров.

Чиновники пояснили, что сделать все должны в этом году по дополнительному соглашению с подрядной организацией. Ее специалисты после демонтажа основания площади сняли старую гранитную облицовку с подпорной стенки.

«Было принято решение вдоль площади Ленина и торцевой части вдоль улицы Кирова все-таки отлить новую подпорную стенку. Кроме того, эти средства будут направлены на то, чтобы в сквере Ленина дизайн-проектом предусмотрели четыре большие 12-метровые опоры», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Изначально этих видов работ в планах реконструкции не было, уточнил заместитель главы администрации Пензы. В связи с этим депутаты поинтересовались, как готовилась проектно-сметная документация на объект.

«Они планировали примкнуть к гранитной площадке, видели эту стенку, но думали, что подпорная стенка облицована на ветхом основании», - добавил Магомед Агамагомедов.

Большая часть площади уже покрыта гранитом. Открыть ее планируют в следующем месяце.