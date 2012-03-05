Без дополнительных затрат площадь Ленина доделать площадь не получится. О денежных средствах, необходимых на различные виды работ, депутатам городской думы доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.
«На 2019 год мы вносим изменения: увеличиваем по объекту «Площадь Ленина» стоимость реконструкции на сумму 7 858 000 рублей для выполнения дополнительных работ, необходимость которых назрела в ходе ремонта», - сообщила чиновница.
«Разве не в текущем году запланировано завершение всех работ, которые необходимы для того, чтобы привести площадь Ленина в надлежащий вид? Почему на 2019 год перераспределяются некоторые средства?» - поинтересовался глава города Пензы Николай Тактаров.
Чиновники пояснили, что сделать все должны в этом году по дополнительному соглашению с подрядной организацией. Ее специалисты после демонтажа основания площади сняли старую гранитную облицовку с подпорной стенки.
«Было принято решение вдоль площади Ленина и торцевой части вдоль улицы Кирова все-таки отлить новую подпорную стенку. Кроме того, эти средства будут направлены на то, чтобы в сквере Ленина дизайн-проектом предусмотрели четыре большие 12-метровые опоры», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Изначально этих видов работ в планах реконструкции не было, уточнил заместитель главы администрации Пензы. В связи с этим депутаты поинтересовались, как готовилась проектно-сметная документация на объект.
«Они планировали примкнуть к гранитной площадке, видели эту стенку, но думали, что подпорная стенка облицована на ветхом основании», - добавил Магомед Агамагомедов.
Большая часть площади уже покрыта гранитом. Открыть ее планируют в следующем месяце.
penzainform.ru писал(a):контракт № 03553000479 12 000012 на электронной площадке.
заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" в лице Агамагомедова М.К.
ген подрядчик : "СКМ Инжиниринг" в лице Тощева В.Ф.
муниципальный контракт №8 от 05.03.2012 года
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского»
на сумму 1 259 714 858 рубликов :)
Там и линевки и подземные переходы и все все все было. и КСки Агамагомедовым М.К. подписаны..
Это из той же оперы.ПИЛА.