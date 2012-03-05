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Общество | На площади Ленина появится новая подпорная стенка

26.10.2018|16:41
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Без дополнительных затрат площадь Ленина доделать площадь не получится. О денежных средствах, необходимых на различные виды работ, депутатам городской думы доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«На 2019 год мы вносим изменения: увеличиваем по объекту «Площадь Ленина» стоимость реконструкции на сумму 7 858 000 рублей для выполнения дополнительных работ, необходимость которых назрела в ходе ремонта», - сообщила чиновница.

«Разве не в текущем году запланировано завершение всех работ, которые необходимы для того, чтобы привести площадь Ленина в надлежащий вид? Почему на 2019 год перераспределяются некоторые средства?» - поинтересовался глава города Пензы Николай Тактаров.

Чиновники пояснили, что сделать все должны в этом году по дополнительному соглашению с подрядной организацией. Ее специалисты после демонтажа основания площади сняли старую гранитную облицовку с подпорной стенки.

«Было принято решение вдоль площади Ленина и торцевой части вдоль улицы Кирова все-таки отлить новую подпорную стенку. Кроме того, эти средства будут направлены на то, чтобы в сквере Ленина дизайн-проектом предусмотрели четыре большие 12-метровые опоры», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Изначально этих видов работ в планах реконструкции не было, уточнил заместитель главы администрации Пензы. В связи с этим депутаты поинтересовались, как готовилась проектно-сметная документация на объект.

«Они планировали примкнуть к гранитной площадке, видели эту стенку, но думали, что подпорная стенка облицована на ветхом основании», - добавил Магомед Агамагомедов.

Большая часть площади уже покрыта гранитом. Открыть ее планируют в следующем месяце.

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Гость|26.10.2018 18:43|

penzainform.ru писал(a):

пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
контракт № 03553000479 12 000012 на электронной площадке.

заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" в лице Агамагомедова М.К.

ген подрядчик : "СКМ Инжиниринг" в лице Тощева В.Ф.

муниципальный контракт №8 от 05.03.2012 года

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского»

на сумму 1 259 714 858 рубликов :)

Там и линевки и подземные переходы и все все все было. и КСки Агамагомедовым М.К. подписаны..

Это из той же оперы.ПИЛА.

Гость|26.10.2018 19:57|

Гость писал(a):

заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" в лице Агамагомедова М.К.ген подрядчик : "СКМ Инжиниринг" в лице Тощева В.Ф. муниципальный контракт
Федор Тощев, имеющий непосредственное отношение к холдингу СКМ, выступил обеспечителем заемных обязательств на сумму свыше 5 млрд. рублей. Несмотря на это, банки продолжали выдавать кредиты лицам, за которых он ручался. Только непонятно, чем, кроме честного слова, строитель подкреплял гарантии. Но взамен без выгоды не мог остаться.

Федор Тощев, депутат Законодательного собрания Пензенской области и заслуженный строитель - банкрот. Это дело решенное, 26 января Арбитражный суд Московской области признал Федора Викторовича несостоятельным и поручил до 20 июля распродать все его имущество.Правда, имущества совсем немного: согласно тому же судебному решению, это доли в трех организациях, немного «налички» и средств на депозитах, автоприцеп, всего на 8,5 млн. рублей. В деле ничего не говорится о квартире в собственности супруги за 10,7 млн. рублей. Но зато она есть в отчете депутата за 2015 год, размещенном на сайте Заксобра Пензенской области, и, вероятно, тоже попадет под пресс процедуры банкротства. Кстати, в том же отчете озвучена цифра годового дохода господина Тощева в 172,4 млн. рублей. Что несколько не согласуется с 3,2 млн. рублей по версии судей.

Гость|26.10.2018 20:07|

Электронный аукцион № 0355300047918000017

Заказчик:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ"

Выполнение работ по объекту: "Площадь имени В.И. Ленина, г. Пенза"-78 580 090,00 р.

Электронный аукцион № 0355300047918000022

Заказчик:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ"

Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт набережной реки Суры"-100 000 000,00 р.

Электронный аукцион № 0355300047918000033 Заказчик:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ" Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории ограниченной улицами К. Маркса, Белинского, Лермонтова, Советская"-148 263 440 р. А говорят в Пензе денег нет!

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