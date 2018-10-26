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Общество | В пензенских больницах студенты учат пациентов распознавать инсульт

26.10.2018|14:50
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В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, пензенские студенты-медики проводят лекции среди пациентов стационарных отделений городских больниц.

«Будущие сотрудники системы здравоохранения рассказывают больным о признаках инсульта и оказании первой помощи, а также раздают памятки с наглядной информацией. Так, в четверг, 25 октября, студенты прочитали тематические лекции пациентам, находящимся на лечении в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

«Обучаться никогда не поздно. Чем раньше человек будет знать о факторах, провоцирующих развитие инсульта, соблюдать рекомендации, вести здоровый образ жизни, тем больше вероятность, что эта катастрофа его не коснется», - прокомментировала акцию главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

Также в Пензенской области проходит масштабная просветительская кампания, направленная на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Старшеклассникам, студентам, педагогам и родителям специалисты рассказывают о первых симптомах инсульта и инфаркта, а также факторах, которые могут спровоцировать развитие болезни.

Кроме того, на остановках общественного транспорта в Пензе разместили баннеры, описывающие первые признаки инфаркта и инсульта.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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