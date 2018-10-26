26.10.2018 | 15:21

Как бороться с теми, кто появился на работе во хмелю, - этот и другие вопросы обсуждали на совещании по охране труда. В администрации города собрали руководителей предприятий и муниципальных учреждений.

Поводом для встречи стало то обстоятельство, что по сравнению с 2017 годом в этом году увеличилось количество травм на производстве.

«Каждый седьмой несчастный случай - это несчастный случай, который произошел в состоянии алкогольного опьянения. И возникает вопрос: почему работодатели не отстраняют работников, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил заведующий сектором охраны труда администрации г. Пензы Алексей Ильин.

Одна из причин - незнание правовой базы. О том, как выявить и законно отстранить нетрезвого подчиненного от исполнения обязанностей, рассказал заместитель руководителя трудовой инспекции в регионе.

По словам Андрея Тетюшева, для этого человека нужно отправить на медицинское освидетельствование. Однако застигнутый нетрезвым работник может отказаться от процедуры, и заставить его начальник не вправе. Это затруднение разрешимо.

«В идеале, вы должны комиссионно - хотя бы комиссией из трех человек - составить акт о том, что Иванов Иван Иванович появился на рабочем месте такого-то числа, в такое-то время с признаками алкогольного опьянения. Руководитель структурного подразделения, в котором трудится этот работник, составляет служебную записку на имя директора, и приказом по личному составу за подписью директора этот работник от работы отстраняется», - пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрей Тетюшев.

Также на совещании подняли и вопрос необходимости прохождения специалистами разных профессий обязательного психиатрического освидетельствовании. Работники должны не только быть трезвыми, но и обладать душевным здоровьем.