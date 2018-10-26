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Общество | В 2018 году в доме творчества и центре здоровья Заречного заменят остекление

26.10.2018|11:44
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В Заречном продолжают обновлять остекление фасадов различных учреждений. В сентябре работы велись в городском ЗАГСе. В настоящее время витражи меняют в Доме творчества детей и молодежи (ДТДМ), на очереди - Центр здоровья и досуга.

«Витражные конструкции изношены и кое-где выпадают. Кроме того, они не соответствуют нормам пожарной безопасности. Так, например, в ДТДМ эвакуационные выходы должны быть шире, есть соответствующее предписание пожарного надзора. А это напрямую связано с витражным остеклением», - пояснил директор Управления капитального строительства Заречного Роман Панин.

В доме творчества предстоит заменить более 300 квадратных метров стекла. Уже готова входная группа, в процессе - балкон второго этажа. Витражи обновят и со стороны запасного выхода. В 2019-м планируют также установить новые окна в кабинетах.

«Им уже 50 лет. В некоторых учебных кабинетах деревянные рамы почти выпадают», - рассказала начальник хозяйственного отдела ДТДМ Нина Иванова порталу «Заречье сегодня».

В Центре здоровья и досуга до конца года заменят более 880 квадратных метров витражных конструкций. Возможно, там отремонтируют и женский туалет, этот вопрос пока решается.

Источник — фото zarpressa.ru
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