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Общество | У дольщиков с улицы Гоголя в Пензе еще остается надежда на новоселье

26.10.2018|12:51
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На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 октября, депутаты вернулись к теме незаконно построенного 48-квартирного дома на улице Гоголя в Пензе.

Скандал случился в 2013 году, когда рядом со школой № 7 на участке, предназначенном для постройки индивидуального дома, появилось трехэтажное жилое здание. В мае 2013 года было принято решение о его сносе.

К тому времени, когда дело дошло до подключения дома к коммуникациям, квартиры были уже раскуплены. Пензенские чиновники заявили, что не заметили вовремя, каким образом вместо коттеджа выросла многоэтажка.

Пензенцы, вложившие деньги в квартиры на улице Гоголя, предлагали разные варианты, в том числе увеличить территорию, на которой стоит здание, затем достроить и узаконить его. Таким образом дольщикам удалось добиться отсрочки исполнения судебного решения.

Теперь депутатов вновь заинтересовала судьба здания. Как пояснил заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов, в результате было принято решение суда об изменении способа исполнения решения. Если раньше это был снос, то теперь правообладателю дали время привести данный объект в соответствие с действующими нормами.

«Оформят земельный участок, пройдут экспертизу», - перечислил он. После этого объект будет введен в эксплуатацию.

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Гость|26.10.2018 13:17|

Сколько еще вам надо?

Гость|26.10.2018 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы, вложившие деньги в квартиры на улице Гоголя, предлагали разные варианты,

Надо бы оставить одну тропинку к подъезду и на каких расширений, задолбали хитрожопые дольщики.

Гость|26.10.2018 13:34|

Какие дольщики? Любители лотерей они!

Продули лотерею - сами виноваты.

Есть решение суда - СНОСИТЕ этот самострой!

Гость|26.10.2018 13:36|

И куда там бедные дольщики будут свои бедные самоходные повозки ставить?

Гость|26.10.2018 13:38|

Видимо конвертик занесли куда надо.

Гость|26.10.2018 13:42|

Гость писал(a):

И куда там бедные дольщики будут свои бедные самоходные повозки ставить?

это частный сектор стоянки не предусмотрены, но теперь дольщики опять все голяшки обсерят и челобитными забросают кабинеты лишь бы им разрешили ставить машины под окнами.

Гость|26.10.2018 13:54|

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