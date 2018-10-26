26.10.2018 | 12:51

На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 октября, депутаты вернулись к теме незаконно построенного 48-квартирного дома на улице Гоголя в Пензе.

Скандал случился в 2013 году, когда рядом со школой № 7 на участке, предназначенном для постройки индивидуального дома, появилось трехэтажное жилое здание. В мае 2013 года было принято решение о его сносе.

К тому времени, когда дело дошло до подключения дома к коммуникациям, квартиры были уже раскуплены. Пензенские чиновники заявили, что не заметили вовремя, каким образом вместо коттеджа выросла многоэтажка.

Пензенцы, вложившие деньги в квартиры на улице Гоголя, предлагали разные варианты, в том числе увеличить территорию, на которой стоит здание, затем достроить и узаконить его. Таким образом дольщикам удалось добиться отсрочки исполнения судебного решения.

Теперь депутатов вновь заинтересовала судьба здания. Как пояснил заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов, в результате было принято решение суда об изменении способа исполнения решения. Если раньше это был снос, то теперь правообладателю дали время привести данный объект в соответствие с действующими нормами.

«Оформят земельный участок, пройдут экспертизу», - перечислил он. После этого объект будет введен в эксплуатацию.