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Общество | Пензенских водителей просят приготовиться к проверкам на трезвость

26.10.2018|16:55
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В пятницу, 26 октября, в Пензе и области стартовали проверки водителей на состояние опьянения. До вечера 28 октября сотрудники ГИБДД будут выборочно останавливать автомобили, чтобы проверить трезвость людей за рулем.

Цель данной акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей.

«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», - обратились к пензенцам в УГИБДД.

Также жителей Пензы и области призывают проявлять свою гражданскую позицию и сообщать в дежурную часть о нетрезвых водителях на дорогах. Для этого нужно позвонить по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02, указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

За прошлые выходные было задержано 59 пьяных водителей, из них восемь - по сообщениям бдительных граждан.

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Гость|26.10.2018 17:11|

Проверьте прокуроров, депутатов и судей.

Гость|26.10.2018 17:16|

Поддерживаю!

Гость|26.10.2018 17:25|

не просить, умолять нас надо!

Гость|26.10.2018 17:27|

Гость писал(a):

Проверьте прокуроров, депутатов и судей.
Гость писал(a):
Проверьте прокуроров, депутатов и судей.
и их выродков

Гость|26.10.2018 17:52|

Не судите, да не судимы будете. Терпение, смирение, послушание...

Гость|26.10.2018 18:16|

Гость писал(a):

Не судите, да не судимы будете. Терпение, смирение, послушание..

и Рай нам обеспечен. А, они просто сдохнут, вот только кто эти они неизвестно, но греет.

Гость|26.10.2018 18:20|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники ГИБДД будут выборочно останавливать автомобили, чтобы проверить трезвость людей за рулем.
Нет ли в этом действе нарушений прав человека. Ведь это потенциальное подозрение. Не дети ведь. И как это будет выглядеть? Опять нервоз водителям создадут. Так бы и написали облавы на дорогах.

Гость|26.10.2018 18:22|

С вечера уже приготовились, утром похмелимся и на проверку.

Гость|26.10.2018 18:34|

Лучше б проверили на тупость. Это хуже

Гость|26.10.2018 18:35|

Русские своих не сдают. Времена доносов нам не нужны.

Имя: Гость
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