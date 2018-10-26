26.10.2018 | 16:55

В пятницу, 26 октября, в Пензе и области стартовали проверки водителей на состояние опьянения. До вечера 28 октября сотрудники ГИБДД будут выборочно останавливать автомобили, чтобы проверить трезвость людей за рулем.

Цель данной акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей.

«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», - обратились к пензенцам в УГИБДД.

Также жителей Пензы и области призывают проявлять свою гражданскую позицию и сообщать в дежурную часть о нетрезвых водителях на дорогах. Для этого нужно позвонить по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02, указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

За прошлые выходные было задержано 59 пьяных водителей, из них восемь - по сообщениям бдительных граждан.