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Общество | Пензенские депутаты выступили против закрытия территории школ

26.10.2018|13:07
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В абсолютном большинстве школ Пензы функции охраны осуществляют вахтеры и сторожа. Эту проблему на сессии городской думы в пятницу, 26 октября, поднял начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

«При этом они не обучены и не подготовлены соответствующим образом», - подчеркнул он.

По словам Владимира Лысова, вневедомственная охрана есть только в трех учебных заведениях: гимназиях № 1 и 44 , а также СОШ № 70.

«Отсутствует целостность ограждения в ряде школ. В настоящее время с учетом произошедшего (в Керчи. - Прим. ред.) нами сформированы группы, которые обследуют техукрепленность учебных заведений», - сообщил Владимир Лысов.

Депутат Алексей Шуварин отметил, что в Пензе на протяжении более десяти лет пытаются создать на базе школ социокультурные центры, что предполагает посещение учебных заведений жителями микрорайона.

«Те, кому надо, и так найдут, куда пролезть. Все эти ограничения направлены на обеспечение безопасности, но лучше идти не через запреты, а иными путями», - отметил он.

«Везде заборов не понаставишь. Нужно, чтобы каждый на своем месте полноценно исполнял свои обязанности, тогда не будет причин все закрывать», - поддержал коллегу Андрей Фомин.

21 октября жительница Южной Поляны Ирина Астахова обратилась в ИА «ПензаИнформ» «в поисках здравого смысла». У нее вызвал недоумение способ, которым решили обезопасить территорию школы № 28: на калитку рядом со шлагбаумом повесили замок.

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Гость|26.10.2018 13:31|

penzainform.ru писал(a):

на калитку рядом со шлагбаумом повесили замок.
???! Круто! Занимайтесь зарядкой, пролезайте под шлагбаумом! и Для здоровья полезны приседания

Гость|26.10.2018 13:49|

penzainform.ru писал(a):

«Везде заборов не понаставишь. Нужно, чтобы каждый на своем месте полноценно исполнял свои обязанности, тогда не будет причин все закрывать»,
Правильно. Силовиков до черта. Надо силовым правоохранительным кадрам всем увеличить срок выслуги лет до пенсии на 5 лет.

Гость|26.10.2018 13:50|

penzainform.ru писал(a):

Ирина Астахова обратилась в ИА «ПензаИнформ» «в поисках здравого смысла».

Это ещё круче, куда, куда, в Пензинформ, за здравым смыслом? Вы правы что заключили в кавычки. Лучше бы она к Петру Кузнецову обратилась.

Гость|26.10.2018 13:55|

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