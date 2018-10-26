26.10.2018 | 13:07

В абсолютном большинстве школ Пензы функции охраны осуществляют вахтеры и сторожа. Эту проблему на сессии городской думы в пятницу, 26 октября, поднял начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

«При этом они не обучены и не подготовлены соответствующим образом», - подчеркнул он.

По словам Владимира Лысова, вневедомственная охрана есть только в трех учебных заведениях: гимназиях № 1 и 44 , а также СОШ № 70.

«Отсутствует целостность ограждения в ряде школ. В настоящее время с учетом произошедшего (в Керчи. - Прим. ред.) нами сформированы группы, которые обследуют техукрепленность учебных заведений», - сообщил Владимир Лысов.

Депутат Алексей Шуварин отметил, что в Пензе на протяжении более десяти лет пытаются создать на базе школ социокультурные центры, что предполагает посещение учебных заведений жителями микрорайона.

«Те, кому надо, и так найдут, куда пролезть. Все эти ограничения направлены на обеспечение безопасности, но лучше идти не через запреты, а иными путями», - отметил он.

«Везде заборов не понаставишь. Нужно, чтобы каждый на своем месте полноценно исполнял свои обязанности, тогда не будет причин все закрывать», - поддержал коллегу Андрей Фомин.

21 октября жительница Южной Поляны Ирина Астахова обратилась в ИА «ПензаИнформ» «в поисках здравого смысла». У нее вызвал недоумение способ, которым решили обезопасить территорию школы № 28: на калитку рядом со шлагбаумом повесили замок.