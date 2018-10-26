26.10.2018 | 19:10

Галина Фильчагина - председатель одного из самых молодых ТОСов Пензы. Территориально-общественное самоуправление «Кривозерье» появилось в начале 2018 года, хотя работу по благоустройству местные жители начали вести с 2013 года.

Район находился в запущенном состоянии. Благодаря активности граждан и оказанной им со стороны органов государственной власти поддержки многие вопросы удалось решить.

«У нас 100 домов, 385 жителей, население очень доброе, положительное. Сначала были не очень добрые, но по мере нашей работы стали очень открытые люди. То есть чем больше к ним лицом поворачиваешься с добрыми делами, тем больше они тоже поворачиваются», - рассказала председатель ТОС «Кривозерье» Галина Фильчагина.

Опытом организации и деятельности ТОСов их представители обменялись на заседании круглого стола в Законодательном собрании Пензенской области. Все больше людей готовы принимать деятельное участие в совершенствовании своих городов, деревень, поселков, районов.

Благодаря их инициативам и выделяемым грантам благоустраиваются внутридворовые территории, ремонтируются дороги, коммунальные сети, появляются детские и спортивные площадки. За последние три года реализовано более 60 проектов на сумму свыше 33 миллионов рублей.

«Мы бы хотели, чтобы это было повсеместно, чтобы, когда мы вместе собираемся и ставим себе цели, в реализации этих задач принимал участие каждый. Но самое главное - не секрет, что выделяются на это средства, - рациональное использование средств, доведение до конечного результата, до положительного итога. Это и есть главная задача», - отметил председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов.

По итогам заседания были сформулированы рекомендации в адрес органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, как сделать их взаимодействие еще более совершенным.