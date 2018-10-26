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Общество | Директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафовали за отключение воды

26.10.2018|17:08
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Директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафовали за нарушение нормативов обеспечения населения горячей водой.

В период с 12:30 10 сентября до 12:30 12 сентября была отключена подача ГВС в многоквартирные дома № 3, 7, 8, 9 в Жемчужном проезде, № 30, 32 на улице Жемчужной, № 3 на Герцена, № 6 на Пролетарской, а также в городскую поликлинику в Жемчужном проезде, 8а.

«Таким образом, в нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами горячее водоснабжение у потребителей - восьми жилых многоквартирных домов и учреждения здравоохранения - отсутствовало свыше 24 часов единовременно», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. По постановлению областной госжилстройтехинспекции ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.

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Гость|26.10.2018 17:50|

Стыд и позор!!!

Гость|26.10.2018 18:22|

На Ладожской около недели горячей воды не было!!! И 1000 р. это смешно! Их надо на миллионы штрафовать или сажать, тогда может быть что-то изменится.

Гость|26.10.2018 18:35|

penzainform.ru писал(a):

Директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафовали за нарушение нормативов обеспечения населения горячей водой.
И зачем включили?Вы видите,что натворили?Весь автовокзал в пару.ИДИОТЫ.

Имя: Гость
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