26.10.2018 | 17:08

Директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафовали за нарушение нормативов обеспечения населения горячей водой.

В период с 12:30 10 сентября до 12:30 12 сентября была отключена подача ГВС в многоквартирные дома № 3, 7, 8, 9 в Жемчужном проезде, № 30, 32 на улице Жемчужной, № 3 на Герцена, № 6 на Пролетарской, а также в городскую поликлинику в Жемчужном проезде, 8а.

«Таким образом, в нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами горячее водоснабжение у потребителей - восьми жилых многоквартирных домов и учреждения здравоохранения - отсутствовало свыше 24 часов единовременно», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. По постановлению областной госжилстройтехинспекции ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.