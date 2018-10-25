Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 окт 2018|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  74.99  |  $  65.75
 

Общество | Жители Ладожской, 115, могут остаться в холода без горячей воды

25.10.2018|16:14
Печать

Жители улицы Ладожской вновь остались без тепла и горячей воды.

«Что здесь было: прорвало трубу и фонтан бил до 10-го этажа. Вот сейчас задвижки закрыли, перестало течь», - сообщил житель дома № 115.

С начала отопительного сезона это не первая авария у дома № 115. Все газоны свежевспаханы, хоть озимые сажай. Латают трубы кусочками, хотя было бы проще, быстрее и дешевле за раз все сделать, говорят местные.

«Копают через день. У 117-го рыли, 113-го рыли, 111-го рыли. И у нас роют», - рассказал мужчина.

Мастер объяснил, что тут трудится аварийная бригада с целью устранить прорыв, а не производить капитальную замену труб. Потому и материала рабочим дают ровно столько, чтобы хватило залатать самые ветхие участки. На Ладожской, 115, выявили новый, но приступят к нему не сразу.

«Сегодня два объекта. Я мастер тепловых сетей. Люди все по уши заняты и едут туда, где утечка, - на Ладожскую, 135, будем менять 36 метров трубы отопления. Здесь поменяли два метра. Простучали, оказалось, труба хорошая», - пояснил мастер аварийной бригады Владимир Фомин.

«Им же вчера сказал, когда привезли трубы по восемь метров и метр вварили: сфотографируйте и посмотрите, какие трубы, хорошие или плохие», - добавил житель дома.

Не раз копали не раз и в начале 2018 года, жители оставались без горячей воды. Они опасаются, что и этой зимой будет так же.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 