25.10.2018 | 13:12

В Пензенской области уровень преступности последние несколько лет остается одним из самых низких в стране. По итогам 9 месяцев текущего года он составляет 707 преступлений на 100 тысяч населения. Для сравнения: показатель в Приволжском федеральном округе - 960, в целом по России - 1 015.

Об этом в четверг, 25 октября, доложил губернатор Иван Белозерцев на форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений».

Так, на 13,5% снизилось количество бытовых преступлений. Среди них стало меньше тяжких, но на 3% выросло количество совершенных в пьяном виде. 418 жителей области признаны опасными для окружающих. Основными причинами тяжких преступлений в сфере быта являлись семейное неблагополучие, безработица, имущественные споры.

Губернатор отметил, что в целом по сравнению с 2017 годом количество зарегистрированных в регионе преступлений несколько выросло, поэтому требуется усилить меры профилактики. Прежде всего необходима адресная работа с алкоголиками, наркоманами, дебоширами, неблагополучными семьями.