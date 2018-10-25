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Общество | В Пензенской области стало меньше бытовых преступлений

25.10.2018|13:12
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В Пензенской области уровень преступности последние несколько лет остается одним из самых низких в стране. По итогам 9 месяцев текущего года он составляет 707 преступлений на 100 тысяч населения. Для сравнения: показатель в Приволжском федеральном округе - 960, в целом по России - 1 015.

Об этом в четверг, 25 октября, доложил губернатор Иван Белозерцев на форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений».

Так, на 13,5% снизилось количество бытовых преступлений. Среди них стало меньше тяжких, но на 3% выросло количество совершенных в пьяном виде. 418 жителей области признаны опасными для окружающих. Основными причинами тяжких преступлений в сфере быта являлись семейное неблагополучие, безработица, имущественные споры.

Губернатор отметил, что в целом по сравнению с 2017 годом количество зарегистрированных в регионе преступлений несколько выросло, поэтому требуется усилить меры профилактики. Прежде всего необходима адресная работа с алкоголиками, наркоманами, дебоширами, неблагополучными семьями.

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Гость|25.10.2018 14:51|

их преступлений может вообще небыть

создавайте рабочие места если умеете

чтобы каждый будний день гражданин ходил на работу а не по пивным и рыгаловкам ходил

Гость|25.10.2018 14:52|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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