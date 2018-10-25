25.10.2018 | 17:22

Неформально открылся региональный форум «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений». Особо выделили три темы.

Первая - опасные проявления со стороны социально уязвимых групп и насилие в быту.

«Употребляет спиртные напитки, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает - это угроза того, что он может оставить открытым газ и может произойти взрыв. Мужья избивают жен, и жены не знают, куда обратиться. Если обращается - должной реакции участкового милиционера нет, а что женщине-то делать?» - обозначил проблему губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще одна проблема, которая требует усиления профилактических мер, - преступления и правонарушения среди несовершеннолетних. Особо отметили пагубное влияние на детей некоторых социальных сетей в Интернете. Нередко бывает и так, что сначала подросток начинает курить, потом привыкает к алкоголю и наркотикам, а там и до грабежа с убийством недалеко.

Прокурор области в своем выступлении показала структуру криминальных деяний последнего времени.

«Половина преступлений совершается против собственности (50 процентов), треть - против жизни и здоровья. Почти каждое второе - под воздействием алкоголя (46,2 процента). Более половины оконченных расследованием преступлений совершены лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, - особо тревожная цифра (61,3 процента)», - сообщила Наталья Канцерова.

Профилактика преступлений среди бывших уголовников - третья тема, обсужденная на форуме. Некоторые пришедшие в областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова рассуждали, что не написал бы Достоевский свое «Преступление и наказание», если бы в название романа закралось третье слово.