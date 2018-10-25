25.10.2018 | 09:37

Более 200 тысяч рублей - такова сумма, которую выплатил недоучившийся курсант Пензенского артиллерийского инженерного института.

Молодой человек осваивал военное дело по договору, заключенному с Министерством обороны РФ, однако был отчислен с 4-го курса. Согласно договору, он должен был компенсировать средства, потраченные на его образование. Сумма составила 188 тысяч рублей.

«Добровольно возмещать денежные средства гражданин не хотел. Это послужило поводом для обращения в суд и возбуждения исполнительного производства», - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

Пристав-исполнитель наложил арест на счета экс-курсанта. После этого молодой человек полностью погасил не только затраты на свое образование, но и исполнительский сбор в сумме 15 тысяч рублей.