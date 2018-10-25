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Общество | В Пензе отчисленный курсант военного института вернул деньги за свое обучение

25.10.2018|09:37
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Более 200 тысяч рублей - такова сумма, которую выплатил недоучившийся курсант Пензенского артиллерийского инженерного института.

Молодой человек осваивал военное дело по договору, заключенному с Министерством обороны РФ, однако был отчислен с 4-го курса. Согласно договору, он должен был компенсировать средства, потраченные на его образование. Сумма составила 188 тысяч рублей.

«Добровольно возмещать денежные средства гражданин не хотел. Это послужило поводом для обращения в суд и возбуждения исполнительного производства», - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

Пристав-исполнитель наложил арест на счета экс-курсанта. После этого молодой человек полностью погасил не только затраты на свое образование, но и исполнительский сбор в сумме 15 тысяч рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.10.2018 09:54|

Прапорщика то хоть ему дали?! Отслужить по контракту-отобьет бабки.

Гость|25.10.2018 10:17|

penzainform.ru писал(a):

он должен был компенсировать средства, потраченные на его образование.
Только дайте проверить, сколько денег потратили на его образование.

Гость|25.10.2018 10:28|

Гость писал(a):

Прапорщика то хоть ему дали?! Отслужить по контракту-отобьет бабки.

Метлу ему дадут, место занимал, а кого то не приняли.

Имя: Гость
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