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Общество | В Пензе к Новому году каждое здание оформят в единой цветовой гамме

25.10.2018|12:42
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До 1 декабря все пензенские предприятия и организации должны быть украшены к Новому году, независимо от того, государственное это учреждение или частное.

О подготовке к празднику в четверг, 25 октября, шла речь в администрации Первомайского района на совещании с руководителями предприятий.

И. о. главы районной администрации Наталья Озерова рассказала, что в Пензе уже разработан план по новогоднему оформлению города. Участников встречи попросили провести ревизию имеющихся световых элементов и подумать о том, чтобы установить дополнительные фигуры и иллюминацию на фасадах зданий, у входов и на территории.

Прозвучал совет использовать дюралайт и гибкий неон для контурной подсветки строений, световых занавесов и сеток на окнах и дверях.

«Также рекомендовано оформлять здания в одной гамме, используя один основной цвет и два дополнительных оттенка, сочетающихся между собой», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|25.10.2018 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Прозвучал совет использовать дюралайт и гибкий неон
Кому то очень хочется пожзаработать.

Гость|25.10.2018 13:23|

penzainform.ru писал(a):

«Также рекомендовано оформлять здания в одной гамме, используя один основной цвет и два дополнительных оттенка, сочетающихся между собой», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы
Бело -сине -красный!?И какой основной цвет?

Гость|25.10.2018 14:52|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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