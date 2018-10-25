25.10.2018 | 12:42

До 1 декабря все пензенские предприятия и организации должны быть украшены к Новому году, независимо от того, государственное это учреждение или частное.

О подготовке к празднику в четверг, 25 октября, шла речь в администрации Первомайского района на совещании с руководителями предприятий.

И. о. главы районной администрации Наталья Озерова рассказала, что в Пензе уже разработан план по новогоднему оформлению города. Участников встречи попросили провести ревизию имеющихся световых элементов и подумать о том, чтобы установить дополнительные фигуры и иллюминацию на фасадах зданий, у входов и на территории.

Прозвучал совет использовать дюралайт и гибкий неон для контурной подсветки строений, световых занавесов и сеток на окнах и дверях.

«Также рекомендовано оформлять здания в одной гамме, используя один основной цвет и два дополнительных оттенка, сочетающихся между собой», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.