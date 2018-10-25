25.10.2018 | 16:51

Разрабатывается проект нового газопровода для Кузнецка. Об этом в четверг, 25 октября, сообщила на пресс-конференции генеральный директор АО «Кузнецкмежрайгаз» Людмила Бублиенова.

Она напомнила, что Кузнецк газифицировался в 80-х годах. Нормативный срок эксплуатации газопровода составляет 40 лет. И хотя часть оборудования менялась, капремонта не было ни разу.

Как пояснила Людмила Бублиенова, если отключить газоснабжение города на 8-12 часов, то на последующий запуск потребуется 1-2 месяца. Поэтому сейчас газовому хозяйству города требуется масштабная реконструкция.

По словам спикера, имеющиеся технические мощности не позволяют привлечь крупных инвесторов для решения проблемы. Поэтому вопрос о строительстве нового газопровода был поднят в правительстве Пензенской области.

В итоге принято решение о том, что со стороны ГРС-24 поселка Пионер будет строиться новая закольцовка, которая выйдет к Пензенскому мосту и врежется в газопровод Кузнецка.

«После проведения проектных работ будет определен срок строительства газопровода», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.