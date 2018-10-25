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Общество | В 2018 году на детский телефон доверия позвонили более 4,5 тыс. жителей области

25.10.2018|09:25
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За 9 месяцев 2018 года на детский телефон доверия обратились 4 639 жителей Пензенской области. Это дети и подростки, родители, педагоги, соседи и другие граждане, заинтересованные в защите интересов детей.

Позвонить на телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером 8 (800) 200-01-22 может любой житель региона. Звонок бесплатный как со стационарного, так и с мобильного аппарата. Психологическая помощь оказывается круглосуточно, анонимно и бесплатно.

Для предотвращения жестокого обращения с детьми и оказания помощи в конфликтных ситуациях в Пензенской области работает мобильная передвижная служба «Примирение». Специалисты совершают экстренные и плановые выезды.

Экстренная помощь осуществляются на основании сигналов, поступивших от детей, семей, образовательных учреждений и иных заинтересованных лиц. По таким вызовам мобильная служба выезжает в течение суток с момента поступления заявки.

«Если же поступила информация об угрозе жизни, здоровью и безопасности ребенка, специалисты мобильной службы незамедлительно сообщают об этом в уполномоченные органы по месту его жительства и выезжают в течение трех часов с момента поступления сигнала», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Практика показывает, что чаще всего к педагогам-психологам обращаются с проблемами, касающимися отношений со сверстниками и противоположным полом, а также с вопросами, связанными с учебой и профессиональным выбором.

Источник — фото Pixabay.com
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