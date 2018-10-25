25.10.2018 | 15:12

Такое понятие, как «разрешение на строительство или реконструкцию объекта», скоро исчезнет. С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Градостроительном кодексе, касающиеся оформления документов на индивидуальные и садовые дома. О новшествах рассказали в мэрии.

«Гражданин перед началом строительства объекта должен уведомить администрацию города Пензы, что в соответствии с имеющимся у него правоустонавливающим документом на земельный участок, в соответствии с регламентами, утвержденными на данную территорию, он планирует начать строительство», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Уведомление можно будет подать как в самой администрации, так и в МФЦ. К нему должен быть приложен пакет документов. Собирая его, потенциальным застройщикам следует обратить внимание на ряд элементов списка.

«Кадастровый номер земельного участка, сведения о правах на земельный участок - все, как по кодексу требуется; сведения о виде разрешенного использования земельного участка, то есть тот вид использования, который предназначен для этого участка, находящегося в определенной территориальной зоне», - перечислила начальник управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы Нина Кутырева.

В течение семи дней чиновники рассмотрят уведомление и дадут заключение о его соответствии существующим параметрам. Далее гражданин должен заключить с кадастровым инженером договор на проведение работ, по результатам которых будет подготовлен технический план дома.

«Если до 4 августа 2018 года застройщик уже приступил к началу строительства, то он также может направить нам уведомление, что он строительство начал. Он может направить такое уведомление до 1 марта 2019 года, и это позволит данный объект достроить и ввести в гражданский оборот в установленном законом порядке», - пояснил Магомед Агамагомедов.

С 2019 года регистрацию построенного объекта будет производить администрация. На застройщика возлагается обязанность лишь оплатить госпошлину.