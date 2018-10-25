Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 окт 2018|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  74.99  |  $  65.75
 

Общество | Невиноватый в ДТП мотоциклист выплатит пострадавшей девушке 150 000

25.10.2018|10:21
Печать

20-летняя жительница Пензы, полтора года назад попавшая в ДТП, добилась компенсации морального вреда через суд.

2 мая 2017 года на перекрестке улиц Луначарского и Толстого столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и мотоцикл Kawasaki. Девушку - пассажирку мотоцикла госпитализировали с травмами. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В марте этого года Железнодорожный районный суд Пензы признал водителя ВАЗа виновным в ДТП, ограничил ему свободу на 1 год и лишил права управления транспортом на 2 года.

Также суд решил, что вред здоровью девушки был нанесен в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности, поэтому оба водителя должны нести солидарную ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия вины в их действиях.

Суд первой инстанции пришел к выводу о взыскании с обоих водителей в солидарном порядке в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Мотоциклист не согласился с размером выплаты и обжаловал решение в вышестоящем суде. В жалобе он указал, что не виновен в ДТП, а также то, что суд не исследовал его имущественное положение, и просил снизить размер компенсации морального вреда до 100 тысяч рублей.

«Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы ответчика отказал и оставил решение районного суда без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2018 10:44|

Вот и не нужно возить девушек-попутчиц.

Гость|25.10.2018 10:45|

Позвольте,а как же ОСАГО?

Гость|25.10.2018 10:47|

Скоро все вернутся к езде без ОСАГО,толку ноль,одни реформы и поборы.

Гость|25.10.2018 10:49|

Лучше в рай сразу там ждут

Гость|25.10.2018 10:58|

Гость писал(a):

Позвольте,а как же ОСАГО?
С ОСАГО есть столько тонкостей и нюансов, что страховщики не сильно напрягаясь могут уходить от выплат. Например если пострадавший лечился после ДТП за счет средств ФОМС, то потом фонд взыщет с виновника, т.к. в правилах ОСАГО не предусматривается выплата фондам.

Ну и вообще принятое решение о солидарной ответственности просто "замечательное" и должно быть распространено как можно шире в практике, т.к. за виновника ДТП может страховая и заплатит, а невиновный будет платить свою часть ответственности сам.

Гость|25.10.2018 11:12|

Солидарная ответственность прописана в законодательстве.

Но какой советовал ему размер выплаты отсуживать? Надо было тупо подать на взыскание с виновника регрессивно. Причем на первом же суде, где присудили компенсацию. Прокатило бы...

Законы - такие законы....

Гость|25.10.2018 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Девушку - пассажирку мотоцикла госпитализировали с травмами. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Она без шлема была

Гость|25.10.2018 12:13|

Гость писал(a):

Позвольте,а как же ОСАГО?
Осаго выплачивается виновнику. В данном случае он не признан виновным, значит не страховой случай!

Гость|25.10.2018 12:18|

Женился бы на ней, и все дела

Гость|25.10.2018 12:42|

Гость писал(a):

Осаго выплачивается виновнику. В данном случае он не признан виновным, значит не страховой случай!
Не пишите глупостей, за счет осаго ОСАГО выплаты идут пострадавшему, а не виновнику.

Но ОСАГО не покрывает моральный вред. Ущерб имуществу, расходы на лечени/погребение - покрывает, а моральный вред - нет. Поэтому лечение девушки наверняка было за счет ОСАГО, а вот моральный вред - с водителей.

Гость|25.10.2018 12:47|

Гость писал(a):

Но какой советовал ему размер выплаты отсуживать? Надо было тупо подать на взыскание с виновника регрессивно.
Так у него такая возможность остается. Но пока регрессный иск будет рассматриваться - нужно ж из своего кармана сначала заплатить, а потом уже с виновника получить... Да и с нашими судами на 100% нельзя быть уверенным никогда. Может поэтмому он сначала и хотел время потянуть, сумму убавить, а потом уже регресс..

Гость|25.10.2018 12:47|

Всегда страховая премия осаго выплачивается виновнику. Я летом стал виновником небольшого дтп. Так страховая компания отремонтировала мою машину и выплатила небольшую премию- около 6000 рублей. Немного но приятно.

Гость|25.10.2018 12:50|

При средней зарплате в Перми 34000 6000 вовсе не мелочь.

Гость|25.10.2018 12:52|

Не верю этой лаже!!!

СПЛЕТНИКИ-БАСНОПИСЦЫ.

Гость|25.10.2018 12:55|

Мотоциклист повел себя юридически неграмотно. Ему нужно было подать заявление, что он тоже виноват в ДТП- всегда можно найти нарушение. Пусть бы ГИБДД доказывали, что он не виноват. А если бы не доказалии- никаких претензий к нему не может быть. Он застахован. Нарушил- компания все оплатит. Должна по крайней мере. Это уже отдельный вопрос. И что то я не часто слышу, чтобы виновникам платили премии. Это исключение скорее.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 