Общество | Невиноватый в ДТП мотоциклист выплатит пострадавшей девушке 150 000

25.10.2018 | 10:21

20-летняя жительница Пензы, полтора года назад попавшая в ДТП, добилась компенсации морального вреда через суд.

2 мая 2017 года на перекрестке улиц Луначарского и Толстого столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и мотоцикл Kawasaki. Девушку - пассажирку мотоцикла госпитализировали с травмами. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В марте этого года Железнодорожный районный суд Пензы признал водителя ВАЗа виновным в ДТП, ограничил ему свободу на 1 год и лишил права управления транспортом на 2 года.

Также суд решил, что вред здоровью девушки был нанесен в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности, поэтому оба водителя должны нести солидарную ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия вины в их действиях.

Суд первой инстанции пришел к выводу о взыскании с обоих водителей в солидарном порядке в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Мотоциклист не согласился с размером выплаты и обжаловал решение в вышестоящем суде. В жалобе он указал, что не виновен в ДТП, а также то, что суд не исследовал его имущественное положение, и просил снизить размер компенсации морального вреда до 100 тысяч рублей.

«Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы ответчика отказал и оставил решение районного суда без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.