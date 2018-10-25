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Общество | Губернатор предложил создать интерактивную карту ДТП

25.10.2018|14:47
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На форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в четверг, 25 октября, губернатор Иван Белозерцев выступил с предложением создать интерактивную карту ДТП на пензенских дорогах.

По словам главы региона, с помощью такой карты водители смогут определять для себя наиболее опасные участки и быть на них особо осторожными.

Одним из таких мест, по мнению пензенцев, является участок дороги у автодрома «Вираж» в 5-м проезде Кольцова, где 23 октября водитель ВАЗ-2104 насмерть сбил 67-летнего пешехода.

Местная жительница распространила в социальных сетях сообщение о том, что пешеходный переход в этом месте необходимо оборудовать светофором, так как водители нередко игнорируют знак «Пешеходный переход» и зебру.

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Гость|25.10.2018 14:58|

ну вот наконецто

хоть чавото

интерактивную карту ям, трещин, отверстий на автотрассах Пензенской области с приложением фото и видео

Гость|25.10.2018 15:00|

Яндекс-карты с пробками все это прекрасно показывают уже много лет.

Гость|25.10.2018 15:03|

были бы посговорчивее

выдавали бы денежные гранты изобретателям, исследователям

давным давно забыли бы про автотрассы

создавали бы левитирующие, летающие в небесах города,

Гость|25.10.2018 15:05|

Гость писал(a):

Яндекс-карты с пробками все это прекрасно показывают уже много лет.
Яндекс- это не бюджет П.О.

Гость|25.10.2018 15:08|

Да что за цирк! Губернатор не знает о существовании Яндекс-карт, но люди то вокруг него сведущие должны быть.

Гость|25.10.2018 15:09|

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев выступил с предложением создать интерактивную карту ДТП на пензенских дорогах
Гость писал(a):
Яндекс-карты с пробками все это прекрасно показывают уже много лет.
Он кроме инстаграма и твиттера ни чего не знает.Сколько денег на это выделит!? Яндекс-Карты-Пробки давно показывают ДТП.

Гость|25.10.2018 15:11|

пригласили бы в Пензу какую нибудь рок группу чтоли

полейто много на выезде из Пензы

пригласили бы в Пензу рок группу типа

Black Sabbath, там Металлика или АС / DC

Гость|25.10.2018 15:15|

Гость писал(a):

пригласили бы в Пензу какую нибудь рок группу чтоли

полейто много на выезде из Пензы

пригласили бы в Пензу рок группу типа

Black Sabbath, там Металлика или АС / DC

Лучше Трамп пусть приезжает, поглядим на него всем аулом.

Гость|25.10.2018 15:22|

Эти места известны. Там ничего не делается, для улучшения обстановки. ГАИшники там пасутся с одной целью-хапнуть денег, им пофиг, что люди гибнут.ХВАТИТ ЛИЦЕМЕРИТЬ, УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР!!!!!!!!!!!!!

Гость|25.10.2018 15:26|

Гость писал(a):

пригласили бы в Пензу какую нибудь рок группу чтоли полейто много на выезде из Пензы

пригласили бы в Пензу рок группу типа

Black Sabbath, там Металлика или АС / DC

«The Pink Floyd Show UK» 11 Декабря 2018 , 18:30 Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского.Бутусов,Би-2,Сплин,Бахыт компот.

Гость|25.10.2018 15:33|

Гость писал(a):

УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР!!!!!!!!!!!!!
Он сильно напоминает Горбачева.

Гость|25.10.2018 16:01|

Нужно повесить красный флаг на Пенза-1 и в аэрапорту,как символ повышенной опасности. Можно область обнести красными флажками.

Гость|25.10.2018 16:03|

Гость писал(a):

Он кроме инстаграма и твиттера ни чего не знает.Сколько денег на это выделит!? Яндекс-Карты-Пробки давно показывают ДТП.
Он и инстаграмм с твиттером не знает. Все за него помощники делают

Имя: Гость
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