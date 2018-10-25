25.10.2018 | 14:47

На форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в четверг, 25 октября, губернатор Иван Белозерцев выступил с предложением создать интерактивную карту ДТП на пензенских дорогах.

По словам главы региона, с помощью такой карты водители смогут определять для себя наиболее опасные участки и быть на них особо осторожными.

Одним из таких мест, по мнению пензенцев, является участок дороги у автодрома «Вираж» в 5-м проезде Кольцова, где 23 октября водитель ВАЗ-2104 насмерть сбил 67-летнего пешехода.

Местная жительница распространила в социальных сетях сообщение о том, что пешеходный переход в этом месте необходимо оборудовать светофором, так как водители нередко игнорируют знак «Пешеходный переход» и зебру.