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Общество | До 31 октября в «Арбековской заставе» можно купить квартиры со скидкой 10%

25.10.2018|09:07
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У пензенцев остается несколько дней, чтобы принять участие в акции «Квартира дня». Спецпредложение от крупнейшего застройщика региона - группы компаний «Территория жизни» - завершается 31 октября.

С начала месяца квартиру в жилом комплексе «Арбековская застава» со скидкой 10% уже купили более 20 человек. Более выгодную скидку на жилье в Пензе сегодня найти трудно.

Специальная цена на каждую из квартир действует всего сутки. Узнать заранее, какая жилплощадь участвует в акции и в какой день, невозможно - выбор случаен. Информация появляется каждое утро на официальном сайте и в группах компании «Территория жизни» в социальных сетях.

Среди квартир, предложенных застройщиком по спеццене, - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Так, в четверг, 25 октября, со скидкой 10% можно купить трехкомнатную квартиру на 1-м этаже 4-го строения ЖК «Арбековская застава». Общая площадь квaртиры - 68,48 кв. м. Цена без скидки составляет 2 млн 944 тыс. 640 руб., со скидкой - на 294 тыс. руб. дешевле.

Узнать подробности и забронировать свою «квартиру дня» можно на сайте арбековскаязастава.рф или по телефону отдела продаж +7 (8412) 203-000.

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